Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo: última hora sobre el posible adelanto de las elecciones

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy a las 9:00 horas en Moncloa donde realizará una declaración institucional en la que se prevé que anuncie su decisión sobre si adelanta las elecciones generales. En caso afirmativo, éstas podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre. Se trata de una comparecencia institucional en la que no se admitirán preguntas mientras que Moncloa anula la agenda prevista para hoy.

Sigue en directo la comparecencia del Presidente del Gobierno: