Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo: última hora sobre el posible adelanto de las elecciones

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 8:44
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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy a las 9:00 horas en Moncloa donde realizará una declaración institucional en la que se prevé que anuncie su decisión sobre si adelanta las elecciones generales. En caso afirmativo, éstas podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre. Se trata de una comparecencia institucional en la que no se admitirán preguntas mientras que Moncloa anula la agenda prevista para hoy.

Sigue en directo la comparecencia del Presidente del Gobierno:

Los partidos de Sumar lanzarán el 17 de octubre su candidato a las elecciones y su proyecto llamado Frente Amplio

   Los partidos de Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre lanzarán oficialmente su candidatura a las próximas elecciones generales y el referente electoral de la futura coalición, con independencia de que se convoquen o no comicios anticipados. Además, confirman que su nueva marca para la cita con las urnas será 'Frente Amplio'.

Ministros y partidos de Sumar tendrán otra cumbre este lunes sobre el momento político y su nuevo proyecto Frente Amplio

Los ministros y dirigentes de Sumar, Más Madrid, IU y Comuns volverán a mantener una reunión este lunes ante la posibilidad de adelanto electoral tras el rechazo de los decretos de vivienda y continuar dando pasos en su proyecto conjunto 'Frente Amplio', tras acordar el lanzamiento de su candidatura y la presentación oficial de su cabeza de lista.

Sira Rego suspende un desayuno informativo en el Ateneo tras anunciar Sánchez su comparecencia institucional

 
 
   MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
 
   La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha suspendido el desayuno informativo que tenía previsto a las 9.30 horas de este lunes en el Ateneo de Madrid, según han confirmado fuentes de su departamento.

Sánchez comparecerá hoy a las 9:00 horas en Moncloa donde anunciará su decisión sobre adelantar las elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá hoy a las 9:00 horas en Moncloa donde realizará una declaración institucional en la que se prevé que anuncie su decisión sobre si adelanta las elecciones generales. En caso afirmativo, éstas podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre. Se trata de una comparecencia institucional en la que no se admitirán preguntas mientras que Moncloa anula la agenda prevista para hoy.

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