IBM iX y Sitecore® presentan un acuerdo global para ofrecer servicios de marketing y tecnología

Un alianza que permitirá ofrecer experiencias a los clientes que van a mejorar la fidelidad a la marca y ampliar la ventaja competitiva de las empresas

SAN FRANCISCO, 1 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore(®) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2358459-1&h=2255271462&u=https%3A%2F%2Fwww.sitecore.com%2F&a=Sitecore%C2%AE], líder mundial en software de gestión de experiencias digitales, ha anunciado hoy una nueva colaboración de ámbito mundial con IBM iX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2358459-1&h=4203494205&u=https%3A%2F%2Fwww.ibm.com%2Fservices%2Fibmix%2F&a=IBM+iX], una de las agencias digitales de mayor tamaño del mundo, que además es uno de sus principales colaboradores en el sector del diseño. Esta colaboración va a permitir a los clientes disponer de las soluciones líderes en materia de gestión de contenido web, comercio y marketing que ofrece Sitecore a través de los diseñadores, expertos en tecnología y estregas del sector que trabajan para IBM iX en 40 estudios de IBM distribuidos por todo el mundo.

Con más de una década de colaboración con éxito de ambas empresas en Europa para afrontar la necesidad básica de los directores de Marketing de aumentar la rentabilidad de la inversión en marketing, IBM iX es un líder solvente en la prestación de soluciones de Sitecore.La ampliación de esta colaboración permite reunir a toda la gama de funcionalidades de IBM iX para capitalizar la creciente demanda de funcionalidades de marketing digital con las que crear experiencias de cliente muy personalizadas en todos los puntos de contacto digitales.

Matthew Candy, responsable de IBM iX para todo el mundo, ha declarado que "la experiencia del cliente es el objetivo estratégico clave de muchas empresas y la base de su capacidad de transformarse. Estoy muy contento de que ampliemos nuestra relación actual con Sitecore para que sea a escala mundial, ya que se convierte en un agente clave de nuestra red de colaboradores".

Como socio de la categoría Global Platinum Partner en el programa de proveedores de soluciones de Sitecore, IBM iX proporciona servicios de consultoría, diseño, desarrollo e implementación de talla internacional que son necesarios para implementar soluciones en la plataforma Sitecore y ofrecer resultados excepcionales a los clientes. Combinado con las extraordinarias funcionalidades de gestión de las experiencias digitales de Sitecore, las empresas pueden proporcionar a los clientes finales experiencias omnicanal completas con las que diferenciarse, impulsar la transformación de su negocio y aumentar los ingresos y el valor de los clientes a lo largo del tiempo. La cooperación entre IBM iX y Sitecore cuenta está respaldada por las mejores prácticas y los aceleradores más potentes, así como por la capacidad de aprovechar la potencia de IBM Cloud y la tecnología de IBM Watson. IBM iX también aprovecha la experiencia sin precedentes de Bluewolf, una empresa de IBM que crea experiencias con Salesforce, y con la que Sitecore mantiene una alianza estratégica.

"IBM iX proporciona la potencia, la escala y el sentido de innovación necesarios para ofrecer soluciones digitales de extremo a extremo e integradoras a nuestros clientes comunes", afirmó Mark Zablan, director general de Ingresos de Sitecore. "Nuestra asociación se erige en una potente combinación para las empresas que quieran acelerar la digitalización de sus negocios y fomentar un enfoque de transformación digital de sus empresas centrado en el cliente".

Para obtener más información sobre IBM iX, visite www.ibm.com/ibmix

Acerca de SitecoreSitecore es el líder mundial en software de gestión de experiencias digitales que combina la gestión de contenidos, el comercio y las percepciones de los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los profesionales del marketing ofrecer contenidos personalizados en tiempo real y a escala a través de todos los canales, antes, durante y después de su venta. Más de 5200 marcas, entre ellas American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical y L'Oréal, confían en Sitecore para ofrecer las interacciones personalizadas que le encantan al público, generan una mayor fidelidad e impulsan los ingresos.

