IDEMIA Secure Transactions impulsa despliegue obligatorio a nivel nacional de balizas de emergencia en España

(Información remitida por la empresa firmante)

- IDEMIA Secure Transactions impulsa el despliegue obligatorio a nivel nacional de balizas de emergencia en España gracias a su conectividad segura

COURBEVOIE, France, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), líder mundial en soluciones de conectividad segura, está contribuyendo a una importante transformación de la seguridad vial en España al habilitar la conectividad segura para las balizas de emergencia V-16 conectadas, en colaboración con los principales operadores de redes móviles europeos, incluidos Telefónica, Vodafone y MasOrange. Estos dispositivos que salvan vidas se están desplegando en todo el país como parte de las nuevas regulaciones diseñadas para proteger mejor a los conductores y mejorar la respuesta del tráfico.

Conectividad segura para la seguridad de los conductores

Desde el 1 de enero de 2026, las balizas V-16 conectadas sustituyen a los triángulos de emergencia tradicionales en España. En comparación con los sistemas de seguridad pasiva, estos dispositivos compactos transmiten automáticamente la ubicación de un vehículo detenido a la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de la plataforma DGT 3.0[1]. Esto permite a las autoridades alertar a otros usuarios de la vía en tiempo real y responder con mayor rapidez ante incidentes.

Gracias a su colaboración con Telefónica, Vodafone y MasOrange, tres socios de larga trayectoria, IDEMIA Secure Transactions proporciona la tecnología SIM segura integrada que permite a estas balizas certificadas comunicarse de forma fiable. Actualmente, IST presta soporte a la mayoría de las balizas V-16 certificadas por la DGT en el país, con un impacto previsto de hasta 30 millones de vehículos, convirtiéndose así en la mayor iniciativa europea de seguridad vial conectada.

La tecnología subyacente a la solución está diseñada para ser sencilla y robusta. Cada baliza utiliza conectividad celular de bajo consumo para enviar automáticamente su ubicación anónima una vez activada. Aprovechando las capacidades de la tarjeta SIM de IDEMIA Secure Transactions, la solución garantiza un aprovisionamiento seguro y una transmisión de datos cifrada, lo que permite la comunicación con la plataforma DGT y la gestión del ciclo de vida del dispositivo a largo plazo. No se requiere emparejamiento con el smartphone ni configuración por parte del usuario, lo que garantiza que el dispositivo funcione de forma anónima e instantánea incluso en situaciones de estrés. El sistema está diseñado para operar a nivel nacional y funcionar de forma fiable durante un mínimo de 12 años.

Un proyecto pionero en Europa para las autoridades

Este despliegue a gran escala, impulsado por IDEMIA Secure Transactions, demuestra cómo la conectividad IoT segura puede ofrecer beneficios tangibles para la seguridad pública. También pone de relieve el creciente papel de las tecnologías conectadas en la creación de ecosistemas de movilidad más inteligentes y seguros en toda Europa. Al ser el primer despliegue nacional de este tipo en Europa, el programa español V-16 podría servir de referencia para otros países que exploren iniciativas de seguridad vial conectada.

Como empresa española, Telefónica se enorgullece de contribuir al exitoso despliegue de este ambicioso programa a nivel nacional. Al proporcionar conectividad IoT, ayudamos a una gestión del tráfico más inteligente, mejoramos la seguridad vial y apoyamos el desarrollo de servicios de carretera más eficientes. Junto con socios como IDEMIA Secure Transactions, destacamos el papel de nuestras soluciones para la sociedad, afirmó Javier García Ocón, responsable de producto de conectividad IoT en Telefónica Tech.

Como proveedor de soluciones IoT/M2M, Orange se compromete a contribuir a una experiencia de conducción más segura mediante los beacons V16. Aprovechando nuestra tecnología NB-IoT y desplegando dispositivos totalmente certificados en nuestro laboratorio acreditado, garantizamos una conectividad fiable y los más altos estándares de rendimiento y seguridad en colaboración con un líder del sector como IDEMIA Secure Transactions, explicó Miguel Ángel Victoria, responsable de IoT B2B en MasOrange.

Vodafone España cuenta con una red NB IoT pionera, desplegada desde 2017 y que actualmente comprende más de 16.800 puntos de acceso NB IoT en todo el país. Esta infraestructura nos posiciona como un socio tecnológico clave para ofrecer la conectividad segura y fiable que requieren las balizas V16 a escala nacional. Nos enorgullece que nuestra red esté contribuyendo a salvar vidas en las carreteras españolas, haciendo realidad la mayor iniciativa europea de seguridad vial conectada, declaró Francisco Vallejo, director de Marketing de Producto y Soluciones de Vodafone España.

Con la obligatoriedad de las balizas de emergencia conectadas en España, la conectividad segura y fiable a escala nacional se vuelve fundamental. Junto con nuestros socios de larga trayectoria, Telefónica, Vodafone y MasOrange, nos enorgullece garantizar que millones de dispositivos de emergencia permanezcan conectados de forma segura durante los próximos años. Este despliegue combina tecnología IoT segura y avanzada con una ejecución a gran escala de probada eficacia, reforzando el liderazgo de IDEMIA Secure Transactions en conectividad segura para infraestructuras críticas. Los equipos de IST se enorgullecen de poner las soluciones y tecnologías que desarrollamos al servicio de un mundo más seguro para todos, comentó Fabien JAUTARD, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad de IDEMIA Secure Transactions.

[1] DGT 3.0 es la plataforma de vehículos conectados de la DGT que facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de movilidad para ofrecer información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la carretera.

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