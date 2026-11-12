IEM Beijing 2026 concluye con éxito: AutoFull honra a los campeones

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de noviembre finalizó IEM Beijing 2026 en el Bloomage Biotech•Biohyalux ECM Arena, donde el equipo MOUZ se alzó con el título tras una semana de intensa competición de Counter-Strike 2, uno de los mayores eventos de esports de Asia este año. Como socio oficial de sillas gaming del ESL Pro Tour 2026-2027, AutoFull proporcionó el equipamiento completo del evento, equipando a los jugadores profesionales con sus sillas gaming ergonómicas insignia de la serie M6 durante todo el torneo.

"Estamos encantados de haber impulsado IEM Beijing", declaró Anna Ding, fundadora de AutoFull. "Enhorabuena a los campeones por una merecida victoria y a todos los equipos que dieron lo mejor de sí. Es un privilegio apoyar a jugadores de talla mundial con nuestra tecnología de asientos mientras compiten al más alto nivel".

Serie M: Rendimiento de vanguardia

La silla gaming con masaje Shiatsu M6 Ultra+ 2.0 es el modelo estrella de la marca: Cuenta con masaje Shiatsu profesional de espalda y piernas, cojín con control de temperatura, ventilación de doble ventilador y calefacción de grafeno, soporte lumbar dinámico adaptativo, reposabrazos mecánicos de 720° y reclinación de 160° con reposapiés extensible.

La silla gaming ergonómica M6 Ultra 2.0 combina un sistema integrado de ventilación, calefacción y masaje con soporte lumbar adaptativo que sigue la columna vertebral, almohada cervical 3D ErgoCloud, reposabrazos de 720° y reclinación de 90° a 160°.

Serie G: Comodidad equilibrada

La silla gaming G7 proporciona soporte lumbar dinámico de 3 zonas, ajuste multipunto, malla transpirable CloudTech, respaldo personalizable y reposabrazos de 720°. Dispone de certificación IGR y es la silla preferida en los estadios de la LPL a un precio competitivo.

Serie C: La silla gaming ideal para empezar

La nueva serie C3 Pro combina un diseño inspirado en los rayos con soporte lumbar ajustable. La versión estándar ofrece el soporte esencial para el día a día; la versión avanzada añade ventilación y calefacción en el asiento, un asiento más grande y reposapiés retráctil, disponible en Flash (plata-negro) y Flare (negro-dorado).

Black Friday y Cyber Monday

Tras la celebración de IEM Beijing, toda la gama de las series M, G y C llegará con sus precios más bajos del año durante el Black Friday y el Cyber Monday, disponibles a través de la página web oficial y la tienda de Amazon. Se anunciarán ofertas específicas en las tiendas regionales.

Acerca de AutoFull

Fundada en el año 2014, AutoFull es una marca líder en periféricos para esports que ofrece sillas, escritorios y configuraciones gaming en todo el mundo. Como pionera en el seguimiento lumbar dinámico, asientos ventilados y calefactables, y reposabrazos mecánicos plegables, cuenta con la certificación IGR y ha brindado soporte a casi 2.000 torneos de esports en todo el mundo.

Contacto: Summer Jiang — summer@autofull.com

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