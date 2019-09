IFF lanza una campaña para dar a conocer los gastos del grupo activista PETA

Publicado 03/09/2019 18:57:37 CET

LONDRES, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La International Fur Federation (IFF) ha lanzado una campaña para dar a conocer los gastos del grupo activista por los derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). La IFF señala entradas específicas en las cuentas de la organización que cree podrían ser a favor de los donantes. Estas entradas son:

-- Gastos totales de 56.369.581 dólares que sobrepasan ingresos de 56.171.611 dólares para el año terminado el 31 de julio de 2018, lo que significa que el PETA incurrió en una pérdida incluso al contar las ventas de productos, inversión y otros ingresos. -- PETA gastó 803.055 dólares en "productos sin crueldad" pero solo recibió 361.483 libras en ingresos de esos productos. -- Un gasto salarial de 12.907.807 libras, una subida de 1,2 millones de dólares en comparación con el año anterior. -- Gastos de 1.355.935 dólares en viajes. -- Gastos de 19.909.775 dólares en "servicios profesionales y consultores", incluyendo abogados.

La IFF también señala el hecho de que este gasto tenga lugar en el contexto de un descenso en las recaudaciones de los donantes: en el año que terminó el 31 de julio de 2015, las becas y contribuciones ascendieron a 63 millones de dólares, reduciéndose a 53 millones de dólares en el año terminado el 31 de julio de 2018.

La IFF también vincula este descenso en las donaciones a su exposición previa de la actividad de PETA. Su visión es que sus anteriores campañas están empezando a suprimirse y afectan al apoyo que PETA recibe. La IFF seguirá su campaña para evidenciar las finanzas y actividades de PETA en las próximas semanas y meses.

