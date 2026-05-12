Importante inversión de capital en el fondo II de Starlight UK (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El National Housing Bank de Homes England realiza una importante inversión de capital en el fondo II de Starlight UK para la construcción de viviendas de alquiler

Starlight Investments y el National Housing Bank se unen para impulsar el desarrollo de viviendas de alquiler. La inversión escalonada del banco, de 100 millones de libras esterlinas, facilita la construcción de 6.000 viviendas a través de la plataforma de Starlight.

TORONTO, 12 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Starlight Investments ha anunciado que el National Housing Bank, una empresa de Homes England, se ha unido como inversor principal al fondo II de Starlight UK para la construcción de viviendas de alquiler (BTR), apoyando así la aceleración de la construcción de nuevas viviendas de alquiler en toda Inglaterra. Esta inversión refleja un compromiso compartido para ampliar la oferta de viviendas de alquiler e impulsar el crecimiento en las zonas donde más se necesitan.

Homes England, la agencia gubernamental de vivienda y regeneración urbana, desempeña un papel fundamental a nivel nacional para abordar los desafíos de la vivienda en Inglaterra, utilizando sus terrenos, financiación y experiencia para impulsar el desarrollo y apoyar a los líderes locales en la creación de comunidades sostenibles y bien diseñadas. Esta inversión de capital es una de las primeras realizadas a través del recién creado National Housing Bank de Homes England, el nuevo instrumento del gobierno para la planificación urbana a largo plazo y la inversión en vivienda. Como parte de Homes England, el Banco distribuye capital flexible con respaldo gubernamental a través de fondos, plataformas y alianzas para impulsar proyectos de vivienda y regeneración urbana, atrayendo capital privado y acelerando la ejecución a gran escala.

Fundada en 2020, la plataforma de gestión de activos residenciales de Starlight en el Reino Unido se dedica al segmento de construcción de viviendas de alquiler (BTR), con la visión de ofrecer miles de nuevas viviendas en las principales ciudades regionales, como Manchester, Liverpool y Leeds, así como en mercados clave del área metropolitana de Londres que experimentan una marcada escasez de viviendas de alquiler. Con una cartera de 4.000 viviendas en el Reino Unido y 1.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, Starlight se compromete a apoyar los objetivos de vivienda en toda la región y a proporcionar opciones de alquiler de primera categoría respaldadas por una sólida gestión operativa. Para la ejecución de su programa en el Reino Unido, Starlight aporta más de tres décadas de experiencia global en inversión y gestión de activos en el sector multifamiliar. La sólida trayectoria de Starlight como operador BTR experimentado y profesional fue un factor clave en la decisión de Homes England de alinearse con la creciente plataforma de la compañía en el Reino Unido.

Tras el éxito del primer fondo BTR de Starlight en el Reino Unido, el Fondo II da continuidad a la estrategia a largo plazo de la compañía de desarrollar y gestionar viviendas de alquiler con administración profesional en mercados con escasez estructural de oferta. El enfoque de inversión disciplinado de Starlight también impulsa el crecimiento económico general mediante la inversión sostenida, la creación de empleo, la regeneración urbana y la construcción de comunidades de alquiler de alta calidad cerca de centros de trabajo, educación y transporte público. La inversión de Homes England, sumada a los importantes compromisos de una diversa base de inversores institucionales globales, permite la construcción de 6.000 viviendas muy necesarias a través de la plataforma del Fondo II de Starlight.

Daniel Drimmer, fundador y consejero delegado de Starlight Investments, declaró: "La estrategia residencial de Starlight en el Reino Unido se basa en la inversión responsable a largo plazo y en el compromiso de ofrecer opciones de alquiler de alta calidad a los residentes. Esta alianza, que se suma a nuestra creciente cartera en el Reino Unido, marca un hito importante a medida que continuamos expandiendo nuestra plataforma BTR y alineando la inversión privada con resultados que benefician a las comunidades locales".

Simon Century, consejero delegado de National Housing Bank, dijo: "Este es precisamente el tipo de inversión —realizada a través del National Housing Bank del gobierno— que contribuirá a transformar el mercado inmobiliario inglés. Apoyar al capital internacional para que se comprometa a construir miles de nuevas viviendas en pueblos y ciudades de todo el país es una señal muy alentadora de que el mercado residencial inglés está abierto a los negocios y es capaz de atraer inversión institucional para impulsar el crecimiento. El enfoque de Starlight en el desarrollo, la gestión profesional y la propiedad institucional de viviendas de alquiler de precio medio se alinea con nuestras prioridades territoriales. Celebramos esta colaboración como parte de nuestros esfuerzos para ayudar a las comunidades a acceder a las viviendas que necesitan."

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios, con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como propietaria, promotora y gestora privada de más de 70.000 apartamentos y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, con activos gestionados por valor de 30.000 millones de dólares canadienses, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión de Starlight es combinar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

Más información en www.starlightinvest.com o conecte con nosotros en LinkedIn.

Acerca de Homes England

Homes England es la agencia gubernamental de vivienda y regeneración urbana. Junto con sus socios, impulsa la creación de viviendas más asequibles y de calidad, así como de entornos prósperos, para que todos tengan un lugar donde vivir y desarrollarse.

Lo logran trabajando con miles de organizaciones de todos los tamaños, utilizando sus recursos, experiencia, terrenos, capital e influencia para atraer inversiones a las comunidades y construir más viviendas de calidad.

Obtenga más información en: https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england/about

National Housing Bank

El National Housing Bank, una empresa de Homes England, proporciona financiación orientada a un propósito para la construcción de viviendas. Su objetivo es eliminar las barreras a la inversión a gran escala y acelerar la construcción y regeneración de espacios urbanos.

Durante la próxima década, invertirá hasta 16.000 millones de libras esterlinas a través de productos de deuda, capital y garantías, interviniendo donde el mercado no puede.

El National Housing Bank aspira a atraer más de 50.000 millones de libras esterlinas de capital privado, lo que permitirá la construcción de más viviendas, espacios urbanos más prósperos y comunidades sostenibles.

El banco ofrece a sus socios soluciones de financiación personalizadas y combinadas, junto con la gama completa de apoyo de Homes England. Sus delegaciones y su enfoque flexible le permiten responder con agilidad a las cambiantes condiciones del mercado, asegurando que la inversión llegue a las zonas con mayor necesidad.

Respaldado por el gobierno e impulsado por un propósito, el National Housing Bank ofrece inversión a largo plazo a sus socios para transformar espacios urbanos e impulsar el crecimiento económico en toda Inglaterra.

Contactos: Raj Mehta, presidente, mercados globales, +1-647-725-0498, rmehta@starlightinvest.com; Jonnie Milich, director, UK Residential, +44-7930-373-945, jmilich@starlightinvest.com; Talia Schwebel, vicepresidenta, Marketing y Comunicaciones, media@starlightinvest.com; Homes England, 0207-874-8262, media@homesengland.gov.uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2977989/Starlight_Investments_Homes_England_s_National_Housing_Bank_Make.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2977990/Starlight_Investments_Homes_England_s_National_Housing_Bank_Make.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2977988/Starlight_Investments_Homes_England_s_National_Housing_Bank_Make.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/importante-inversion-de-capital-en-el-fondo-ii-de-starlight-uk-302769856.html