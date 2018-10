COMUNICADO: Inaugurado el parque temático Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi en Yas Island (1)

Publicado 24/07/2018 18:12:38 CET

ABU DHABI, EAU, July 24, 2018 /PRNewswire/ --

-- Los jeques Mohammed bin Rashid y Mohamed bin Zayed inauguran el parque temático Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi en Yas Island

- El nuevo parque temático Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas Island, abre sus puertas al público el 25 de julio de 2018 - El parque temático de mil millones de dólares está desarrollado por Miral, el creador de destinos de Abu Dhabi que complementa las atracciones de ocio de Yas Island, en asociación con Warner Bros. Entertainment - En un área de 1,65 millones de pies cuadrados, el parque incluye un total de 29 atracciones de vanguardia para las familias y ocio en vivo sin precedentes en seis territorios totalmente inmersivos

El vicepresidente y primer ministro de EAU y mandatario de Dubai Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y el Príncipe de Abu Dhabi y submandario supermo de las Fuerzas Armadas de EAU Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, inauguraron ayer Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi [https://wbworldabudhabi.com ], el primer parque temático cubierto de la marca Warner Bros. desarrollado por Miral, el creador de destinos de Abu Dhabi, en asociación con Warner Bros. Entertainment, con una inversión de mil millones de dólares.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8373051-warner-bros-world-inauguration-yas-island

Su Alteza asistió a la ceremonia de inauguración oficial, que tuvo lugar en el Warner Bros. Plaza de Warner Bros. World Abu Dhabi. La ceremonia incluyó la primera proyeccuón del Warner Bros. Cinema Spectacular, un cautivador espectáculo que da vida a la biblioteca de cine sin precedentes de Warner Bros. Los invitados también fueron obsequiados con una serie de celebraciones con los queridos personajes del parque.

Los jeques Zayed bin Ahmed bin Zayed Al Nahyan, Saif y Ahmed bin Hamed bin Zayed Al Nahyan aparecieron luego en escena junto con los icónicos personajes de animación de DC y Warner Bros. para presionar un botón y marcar así la apertura oficial del esperado parque temático, que se espera atraiga a miles de visitantes, incluidos residentes y turistas de todas las edades.

Tras la ceremonia de apertura Su Alteza el Jeque Mohamed bin Rashid y Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed hicieron un tour por el parque, que oficialmente abre al público el 25 de julio. La apertura del Warner Bros. World Abu Dhabi marca la última incorporación a la oferta de Yas Island de turismo y atracciones de clase mundial, y sirve para fortalecer la posición de la isla como un destino de ocio líder en Abu Dhabi, mejorando la posición distinguida de EAU en el mapa mundial.

Durante el tour, Sus Altezas fueron informadas de los muchos elementos que ayudan a dar vida a los entornos inmersivos del parque a lo largo y ancho de sus seis territorios. Desde los meticulosos conciertos musicales a los paisajes fielmente creados, cada territorio está diseñado de manera única para sumergir a los visitantes en los lugares que han visto en películas, cómics y televisión.

Sus Altezas también conocieron los distintos escenarios de desarrollo por los que pasó el parque así como su adherencia a las prácticas recomendadas reconocidas internacionalmente y estándares de seguridad y salud rigurosos para asegurar el bienestar de sus invitados. Durante el tour, sus Altezas también visitaron el amplio abanico de instalaciones y atracciones de vanguardia del parque.

"Es un gran honor inaugurar hoy el Warner Bros. World Abu Dhabi en Yas Island. Este es un momento importante para nosotros en nuestro proceso de cimentar la posición de AbuDhabi como uno de los principales destino de turismo de familia del mundo. Confío en que añadir este parque temático a nuestra ya rica cartera mejorará aún más la oferta de Yas Island", dijo S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente de Miral.

"Estamos encantados de que nuestra asociación con Warner Bros. haya resultado en dar nuestra promesa de crear una atracción que entretuviese tanto a los jóvenes de edad como de corazón", añadió S.E. Al Mubarak.

Plagado de innumerables aventuras y diversión para las familias, el parque transporta a los visitantes a seis territorios diseñados por expertos, como la DC's Metropolis y Gotham City, así como Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch y Warner Bros. Plaza. Con un total de 29 atracciones increíbles, atracciones interactivas para las familias y espectáculos en vivo, el parque ofrecerá un increíble rango de experiencias temáticas. Los visitantes también disfrutarán de experiencias de restauración tematizadas, desde restaurantes de comida para llevar a restaurantes de servicio complete así como tiendas de aduanas incluyendo productos de Warner Bros. inspirados por los personajes favoritos de los fans, algunos de los cuales se han desarrollado exclusivamente para el parque.

"Warner Bros. tiene un legado de casi 100 años produciendo y distribuyendo ocio de alta calidad a las audiencias globales, y esta atracción mundial sigue esa tradición con gran estilo", dijo Kevin Tsujihara, presidente y consejero delegado de Warner Bros. "Warner Bros. World Abu Dhabi da vida literalmente a nuestros personajes y ofrece a los fans una experiencia de ocio inmersiva. No podíamos tener mejores socios que nuestros colegas en Miral, y esperamos continuar nuestra destacada relación", continuó.

El parque temático de clase mundial da vida a los super héroes de DC favoritos, como Batman, Superman y Wonder Woman, junto con los queridos personsajes de Warner Bros. Animation de Looney Tones y Hanna-Barbera como Tom y Jerry, Scooby-Doo y Los Picapiedra, utilizando tecnología de vanguardia para crear entornos realmente inmersivos y experiencias inolvidables.

La emoción comienza en Warner Bros. Plaza, donde los visitantes pueden pasear por las calles del portal temático art deco a los diversos territorios de Warner Bros. World Abu Dhabi. Los visitantes pueden disfrutar el brillante paisaje urbano de Metropolis, donde pueden divertirse con el heroico optimismo de la Justice League - cuyos miembros incluyen Wonder Woman, Green Lantern y The Flash. Pueden seguir su camino hacia los oscuros callejones de Gotham City donde las retorcidas mentes de The Joker y Harley Quinn causan estragos que serán frustrados por Batman. En contraste, los brillantes cielos azules y las suaves nubes blancas rodearán a los visitantes de Cartoon Junction donde los personajes favoritos de la infancia cobran vida. Los visitantes dejarán las coloridas casas tras las elevadas dunas de Dynamite Gulch llenas de disparates animados y locos percances. Y finalmente los visitantes pueden volver a la moderna Edad de Piedra en Bedrock con las adorables familias de las cavernas: Los Picapiedra y Los Mármol.

Warner Bros. World Abu Dhabi es la última adición a los parques temáticos inmersivos de Yas Island, incluyendo Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi y la próxima atracción, CLYMB. Están complementados por: Yas Marina Circuit - uno de los circuitos más avanzados tecnológicamente de la Formula 1(R) del mundo; Yas Marina, un vibrante lugar que ofrece instalaciones de restauración, fitness y ocio; Yas Mall, el mayor centro comercial en Abu Dhabi con 400 tiendas; Yas Beach; y, Yas Links Abu Dhabi, el 46 curso de golf del mundo, así como siete hoteles sofisticados de 3 a 5 estrellas.

Para comprar las entradas u obtener más información sobre Warner Bros. World Abu Dhabi, visite http://www.wbworld.com y únase a la conversación en las redes sociales utilizando el hashtag #WBWorld.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722156/Miral_and_Warner_Bros_World.jpg )

(CONTINUA)