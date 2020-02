El informe anual de Artprice by Artmarket sobre el mercado de arte en 2019 (2)

El mercado mundial del arte generó 13.320 millones de dólares, con un descenso del 14% debido principalmente a la disminución del número de obras maestras de alto valor ofrecidas (superior a 50 millones de dólares)

El número de lotes vendidos en todo el mundo alcanzó un nuevo récord histórico de 550.000

El precio medio del lote en 2019 fue de 24.300 dólares

El precio medio del lote era de 940 dólares

Aproximadamente el 90% de todos los lotes vendidos se vendieron por menos de 17.000 dólares

La tasa de lotes no vendidos se mantuvo estable en el 38% (un poco más de un tercio)

El índice general de precios se mantuvo estable en +0,48%

El índice de precios del arte contemporáneo subió un 4,44%

Rendimiento financiero

Las ventas repetidas* muestran un rendimiento anual promedio que varía entre +5,5% y +8,2% desde 2000

Las obras adquiridas entre 200.000 y 1 millón de dólares generan el mayor rendimiento anual: +8,2% desde 2000

* La misma obra comprada en subasta y vendida en 2019

Soft Power (Poder blando)

Estados Unidos (4.600 millones de dólares) superó a China (4.100 millones de dólares) y a Reino Unido (2.200 millones de dólares)

China sufrió una corrección más leve (-9%) que Estados Unidos (-22%) y Reino Unido (-21%)

Las tres principales potencias del mercado del arte representaron el 82% del volumen de ventas en las subastas de arte

Francia fue la única gran potencia que registró un crecimiento positivo: +18%

Las casas de subastas

Christie's y Sotheby's recaudaron el 54% del mercado mundial de subastas de arte: 3.650 y 3.590 millones de dólares respectivamente

Cinco casas de subastas chinas se clasifican entre las 10 mejores del mundo

Phillips confirmó sus excelentes resultados de 2018 con su segundo mejor rendimiento anual, a pesar un descenso del -11%

Artcurial se ubicó en el 11º lugar del mundo convirtiéndose en la principal casa de subastas europea

Artistas y resultados records

En 2019 sólo hubo un resultado de subasta superior a 100 millones de dólares (a diferencia de los dos registrados en 2018).

Haystacks (Meules) de Claude Monet (1890) alcanzó los 110,7 millones de dólares.

Su valor se multiplicó por 44 desde su anterior subasta en 1986.

Claude Monet ocupó el segundo lugar en la clasificación general por detrás de Pablo Picasso y por delante de Zao Wou-Ki.

Jeff Koons recuperó el título de "artista vivo más caro del mundo" con su Rabbit (1986), vendido por 91,1 millones de dólares.

Gerhard Richter y David Hockney fueron los artistas vivos más vendidos, cada uno con un total anual de 130 millones de dólares en 2019.

Tres tendencias principales

1. El arte urbano está cada vez más presente en los podios de las subastas, con sus propias estrellas: Kaws y Banksy. Otros muchos artistas urbanos están escalando en los rankings de ventas, incluyendo a Invader, Stik, Shepard Fairey y Vhils.

2. Los artistas afroamericanos y de origen africano están recuperando el lugar que les corresponde en la historia del arte y en el mercado. Kerry James Marshall subió al puesto 55 en la clasificación general de Artprice.

3. La sesión HI-LITE en Christie's Hong Kong puso nombre al primer gran movimiento artístico del siglo XXI.

The Museum Industry®, una realidad económica mundial del siglo XXI que representa la fuerza motora del mercado del arte

El crecimiento de la industria museística también está jugando un papel fundamental. Con más de 700 nuevos museos abriendo sus puertas cada año, la industria museística se ha convertido en una realidad económica mundial en el siglo XXI. Entre 2000 y 2014 se abrieron más museos que en los dos siglos anteriores.

La demanda de obras de calidad para los museos es uno de los principales factores del espectacular crecimiento del mercado del arte. El Mercado del Arte ha logrado madurez y solidez.

