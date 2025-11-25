Informe de Catalyx revela cuellos de botella en la fabricación de la industria de las ciencias de la vida

(Información remitida por la empresa firmante)

- Informe de Catalyx revela cuellos de botella persistentes en la fabricación de la industria de las ciencias de la vida

A pesar del impulso de la tecnología digital, casi dos tercios de las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos aún dependen de procesos manuales para cambios críticos en las líneas de producción

NEWTOWN, Pa., 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe de la industria revela que las empresas de ciencias de la vida están atravesando una brecha significativa entre el impulso de la tecnología digital y la realidad de la fabricación, y casi dos tercios (63%) siguen dependiendo de procesos basados en papel para cambios críticos en las líneas de producción.

El Informe de Referencia sobre Despeje de Línea en Ciencias de la Vida 2025 de Catalyx, líder en automatización e integración de sistemas de visión para industrias altamente reguladas, reveló que la mayoría de las organizaciones farmacéuticas, de dispositivos médicos y de desarrollo por contrato continúan empleando métodos manuales tradicionales para los cambios de línea de producción, a pesar de la creciente evidencia de sus ineficiencias operativas.

"La presión constante para mantener la calidad, cumplir con los estándares regulatorios y ofrecer un rendimiento sólido es enorme. Este estudio refuerza la oportunidad que los sistemas digitales e impulsados por IA pueden desempeñar para transformar el despeje de línea de una barrera a un facilitador de la excelencia operativa", afirmó Mario L. Rocci, Jr., consejero delegado de Catalyx.

Persisten los fallos en el despeje de líneaEl despeje de línea, un proceso esencial de control de calidad que garantiza la correcta limpieza y configuración de los equipos de producción entre diferentes series de productos para evitar la contaminación cruzada, sigue siendo un importante cuello de botella en la fabricación. Según un estudio de Catalyx, el 70% de las organizaciones ha experimentado al menos un fallo en el despeje de línea en los últimos 12 meses. El 30% informó seis o más fallos. Estas tasas se mantienen sin cambios desde 2023, cuando Catalyx lanzó su investigación sobre despeje de línea, lo que sugiere que la industria ha avanzado poco en la resolución de estos problemas.

Los pilotos digitales no logran escalarSi bien casi la mitad de los encuestados probaron nuevas tecnologías de despeje de línea en 2023, la implementación real sigue siendo limitada. En 2025, solo el 11% de los encuestados en el estudio de Catalyx digitalizó componentes clave del sistema. Otro 26% informó utilizar enfoques híbridos que combinan métodos manuales con herramientas digitales básicas. Sin embargo, las listas de verificación tradicionales en papel y las inspecciones manuales siguen siendo el enfoque dominante en todo el sector.

La tensión operativa aumentaEl impacto operativo de la ejecución manual del despeje de línea es considerable. Los participantes del estudio indicaron que los cambios sencillos en la línea de producción requieren un promedio de 30 minutos a dos horas, mientras que los cambios complejos a menudo pueden superar las cuatro horas. Cuatro de cada cinco encuestados señalaron errores humanos, problemas de configuración de equipos y la omisión de artículos como las principales causas de interrupciones y retrasos en la fabricación.

La evolución de las regulaciones genera urgenciaLos reguladores y los líderes de la industria están trabajando juntos para definir un marco regulatorio adecuado para el uso de tecnologías basadas en IA. A medida que avanzan estos esfuerzos, se hace evidente que las prácticas tradicionales de despeje de línea deberán evolucionar para cumplir con las expectativas futuras de supervisión, transparencia y gestión de datos.

Dave Taylor, gerente de producto de Catalyx y experto en despeje de línea, explicó: "Una vez finalizado este marco, la digitalización se convertirá en un imperativo regulatorio que mejorará la calidad. Las organizaciones que adoptan enfoques digitales no solo están mejorando la eficiencia, sino que se están preparando para un futuro en el que los reguladores esperan mayor transparencia, mayor integridad de los datos y resultados explicables".

Acerca de la investigaciónCatalyx realizó su segunda encuesta comparativa de despeje de línea en toda la industria en el verano de 2025, con un grupo de más de 20.000 profesionales a nivel mundial, basándose en su investigación inaugural de 2023. El estudio ofrece la visión más completa de las prácticas y tendencias actuales de despeje de línea en la industria manufacturera global de ciencias de la vida. Para leer el informe completo, visite: https://www.catalyx.ai/about-us/white-papers/2025-line-clearance-benchmark-report

Acerca de CatalyxCatalyx se especializa en optimizar las operaciones para las ciencias de la vida y otras industrias altamente reguladas. Con más de 30 años de experiencia, la compañía opera un equipo global de más de 550 ingenieros y especialistas en tecnología. Catalyx ha ejecutado más de 3.000 proyectos en el sector de las ciencias de la vida, proporcionando automatización, visión artificial y servicios profesionales que impulsan la eficiencia operativa, garantizan el cumplimiento normativo y mejoran el rendimiento y la seguridad. Para obtener más información sobre Catalyx, visite www.catalyx.ai.

Contacto para mediosRachel O'SullivanResponsable global de marketingrachel.osullivan@catalyx.ai

