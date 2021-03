El informe de la encuesta de Objectway revela factores clave para liderar la carrera del ESG

MILÁN y LONDRES, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ --

Información destacada:

-- Las firmas de riqueza e inversión aún no están preparadas para el ESG -- La demanda del cliente es el principal impulsor del ESG -- El enfoque total a la cartera discriminará a los líderes de los rezagados para retornos e implicación del cliente

Objectway, un líder en software de Riqueza digital y Gestión de activos, lanzó hoy el informe de la encuesta "Are you ready for ESG?", revelando un guiño al mercado en inversiones ESG, una de las mayores áreas de cambio que esperan las firmas de riqueza.

El informe se basa en los resultados de la encuesta web que Objectway realizó en marzo de 2021, y en la que participaron firmas de gestión de riqueza e inversión del Reino Unido y Europa. La muestra de líderes de opinión se compuso por el 70% de pequeñas y medianas empresas y el 30% de grandes empresas.

El informe de la encuesta investigó la fase alcanzada en términos de integración de ESG dentro de un proceso de inversión consciente del riesgo, y sus implicaciones en la experiencia digital.

Las firmas no parecen estar preparadas adecuadamente para el ESG, y solo el 39% de los encuestados que ha implantado una política ESG específica, mientras que el 22% carece de una política y el 39% está en curso de desarrollarla.

Los primeros adoptadores que están integrando el ESG en su estrategia tendrán una ventaja competitiva, reflejada en términos de implicación del cliente y de mayor eficiencia y retornos.

Los inversores ven el ESG como un diferenciador real entre las firmas. Muchos considerarían dejar a su gestor de riqueza, basándose en la calidad de su oferta ESG y cómo se suministra. Coherentemente, el 45% de los encuestados afirmaron que el ESG se adopta principalmente para satisfacer las peticiones de los clientes.

Cuando se le pregunta si el proceso de inversión fue apoyado por una plataforma totalmente integrada, solo el 7% respondió positivamente, mientras el 87% declaró que no tienen una solución de gestión del riesgo integrada verticalmente.

"Los resultados de la encuesta destacan cómo la demanda de los inversores fue el principal impulsor para los gestores de riqueza para implementar una inversión sostenible. El cumplimiento de estas preferencias es por tanto una oportunidad de oro para implicarse con ellos", comentó Alberto Cuccu, consejero delegado de Objectway International, sobre los resultados de la encuesta. "Dicho proceso requiere un sistema de inversión consciente de ESG y RIESGO completo. Ofrecemos una solución donde en análisis preliminar del riesgo y la sostenibilidad se validan por control posterior, lo que da como resultado retornos más fuertes y mayor calidad de las inversiones, basadas en procesos que tienen en cuenta la tolerancia al riesgo y las características del cliente final, respetando los criterios de sostenibilidad".

El informe de la encuesta completo está disponible aquí: objectway.com/insights/ [https://www.objectway.com/insights/]

