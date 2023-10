Informe de Generation y la OCDE: los trabajadores mayores de 45 años representan una oportunidad de talento

(Información remitida por la empresa firmante)

-Informe de Generation y la OCDE: los trabajadores mayores de 45 años representan una parte grande y en crecimiento de la fuerza laboral y una oportunidad de talento para los empleadores que navegan la transición hacia un mundo más digital y sostenible

Un nuevo informe de Generation y la OCDE revela una "paradoja edad-rendimiento" en la que los prejuicios de los empleadores llevan a infravalorar a los candidatos de mediana y avanzada edad.

Preocupaciones infundadas sobre la capacidad de los trabajadores mayores de 45 años para utilizar la tecnología impiden a los empresarios tener en cuenta a candidatos con experiencia, a pesar de que su rendimiento laboral sea muy bueno

WASHINGTON, 9 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Nuevos datos de Generation, la organización mundial sin ánimo de lucro dedicada al empleo, y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), revela que los empresarios deben replantearse radicalmente su forma de abordar el talento de mediana y avanzada edad.

El informe The Midcareer Opportunity: Meeting the challenges of an ageing workforce esboza las ideas extraídas de los datos de la OCDE y de una encuesta realizada en ocho países a miles de empresarios, solicitantes de empleo y empleados de Europa y Estados Unidos. La investigación en Europa fue financiada por Google.org, y en Estados Unidos por Clayton, Dubilier & Rice.

Las personas de entre 45 y 64 años representaron el 40% de la mano de obra de la OCDE en 2020, frente a sólo el 28% en 1990, lo que representa una parte cada vez mayor de la reserva de talento disponible.

Stefano Scarpetta, director de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, ha declarado: "Los trabajadores de más edad son un activo importante, dadas sus cualificaciones, experiencia y compromiso. Retenerlos en la población activa es clave para mantener un alto nivel de vida en nuestras economías. Y en un momento en que las empresas tienen dificultades para contratar, es más importante que nunca que todas las partes interesadas hagan más para que las carreras más largas y satisfactorias sean una realidad para todos los trabajadores, independientemente de su edad".

Pero las conclusiones del informe muestran que los empleadores no están aprovechando esta oportunidad. Casi el 40% de los empleadores dijeron que contratarían a alguien de entre 20 y 29 años, y casi la mitad (47%) indicó que contratarían a alguien del grupo de 30 a 44 años. Mientras que sólo uno de cada tres (35%) dijo que contrataría a alguien de entre 45 y 54 años. Esto se reduce a sólo el 13% que dice que contrataría a alguien de entre 55 y 65 años.

En consecuencia, las personas entre 45 y 64 años constituyen una proporción considerable y creciente de los desempleados de larga duración, y dentro de los países encuestados (República Checa, Francia, Alemania, Rumania, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos) representaron el 44% de los desempleados de larga duración en 2020, frente al 36% en 2000.

Si bien los empleadores valoran la experiencia, la ventaja para los candidatos disminuye con el tiempo. En la encuesta, los gerentes de contratación dijeron que sería tan probable que entrevistaran a alguien con cinco años de experiencia como a alguien con 25 años.

Esto se debe a la preocupación de que los trabajadores mayores de 45 años no puedan adaptarse a la tecnología que cambia rápidamente. Más de la mitad (52%) de los empleadores generalmente dicen que las personas entre 30 y 44 años tienen las habilidades tecnológicas adecuadas para el trabajo, pero solo el 30% dice lo mismo de los trabajadores mayores de 45 años. Los empleadores también creen que los solicitantes de empleo de mediana edad y mayores tienen menos probabilidades que sus homólogos más jóvenes para probar nuevas tecnologías o aprender nuevas habilidades.

Sin embargo, existe una paradoja entre la edad y el rendimiento: los empleadores valoran mucho los empleados mayores de 45 años que ya tienen. El 89% dijo que los trabajadores de mediana edad y de mayor edad que habían contratado se desempeñaron tan bien o mejor que sus empleados más jóvenes, y que aprenden igual de rápido, si no más (83%).

"Los empleadores se están perdiendo candidatos talentosos de 45 años o más", afirmó Mona Mourshed, consejera delegada global de Generation. "Existe mucha evidencia de que los trabajadores mayores de 45 años pueden prosperar en el lugar de trabajo. Los empleadores pueden cubrir los roles necesarios e impulsar el desempeño de la organización cambiando las prácticas de contratación para acoger a candidatos de todas las edades".

Los solicitantes de empleo de mediana edad y de mayor edad sienten el peso de los prejuicios relacionados con la edad. Independientemente del nivel educativo alcanzado, más de la mitad de los solicitantes de empleo (53-54%) dijeron que la búsqueda de empleo es difícil, siendo la edad la barrera más común.

Los hallazgos también resaltan una desconexión entre lo que los empleadores más valoran y cómo las personas de mediana edad y mayores se posicionan en el lugar de trabajo.

Los empleadores otorgan gran importancia a la formación continua y la mejora de las habilidades, pero los trabajadores de mediana edad y de mayor edad creen con demasiada frecuencia que la experiencia laboral por sí sola es prueba suficiente de preparación para el empleo: menos de 1 de cada 4 ha participado en formación en los últimos tres años. La participación en la formación disminuye con la edad, y esto se aplica a todos los niveles educativos.

El acceso a estas oportunidades puede ser uno de los problemas, ya que solo la mitad de los empleadores (53%) ofrecen formación, lo que deja a los trabajadores buscar diversas alternativas por su cuenta.

Además, los trabajadores mayores de 45 años no buscan empleo en los lugares adecuados. Los empleadores recurren a empresas de contratación, referencias y LinkedIn para contratar talento. Sin embargo, mientras que el 50% de los empleadores utilizan LinkedIn, sólo el 24% de los trabajadores mayores citan LinkedIn como uno de sus canales de trabajo "preferidos".

El informe establece trece recomendaciones concretas para empleadores, formuladores de políticas y personas mayores y de mediana edad para permitir una fuerza laboral intergeneracional.

Puede leer el informe completo y las recomendaciones completas aquí.

