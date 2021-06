Informe de la Geneva Association sobre los riesgos pos-pandemia

-Desde el "gran gobierno" al trabajo remoto, los cambios pandémicos traen cambios fundamentales para el seguro, dice la Geneva Association

- En su nuevo informe , la Geneva Association ofrece una proyección completa del panorama de los riesgos en el mundo pos-pandemia, o de la "Nueva Normalidad", exponiendo los cuatro cambios más consecuentes para las aseguradoras: la digitalización acelerada, el "Gran Gobierno", el giro hacia la resiliencia y la sostenibilidad, y el trabajo más remoto.

- El estudio se basa en 25 entrevistas con expertos y ejecutivos de la industria y en una encuesta realizada en 2021 a 8.000 clientes de seguros -tanto minoristas como comerciales- de ocho países (Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos).

- En sus respuestas a la encuesta, los clientes de seguros cuentan sus experiencias con las aseguradoras durante la pandemia, la percepción actualizada de los riesgos y las expectativas de las aseguradoras de cara al futuro.

- Este es el tercer informe de la serie de investigación de la Geneva Association sobre pandemias y seguros, tras los estudios sobre la asegurabilidad de las pandemias y las soluciones de riesgo de pandemia .

ZURICH, Suiza, 10 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La COVID-19 inició o aceleró grandes cambios en 2020 y 2021: sociales, económicos, políticos y tecnológicos. El nuevo informe de la Geneva Association, The Global Risk Landscape after COVID-19: What role for insurance? , arroja luz sobre qué tendencias se mantendrán y cómo se verán afectados los seguros.

Los resultados más destacados del Geneva Association Global Customer Survey 2021 son:

Entre los clientes que interactuaron con su aseguradora durante la pandemia, el 88% de los clientes minoristas y el 86% de las pequeñas empresas tuvieron una experiencia positiva.

El "trabajo remoto" fue el más mencionado por los minoristas (64%) y las pequeñas empresas (62%) como la tendencia de la pandemia con más probabilidades de continuar.

Cuando se les preguntó por sus mayores preocupaciones de cara al futuro, los clientes minoristas mencionaron sobre todo la "hospitalización prolongada" (64%) y las pequeñas empresas, "tener que despedir empleados" (69%).

La principal expectativa de las aseguradoras en el mundo pos-pandemia, más mencionada por los clientes minoristas y las pequeñas empresas, es "pólizas más completas para hacer frente a futuras crisis" (39% / 39%).

A partir de los resultados de la encuesta, las entrevistas en profundidad y la investigación de la Geneva Association, el informe ofrece recomendaciones para ampliar el papel de los seguros en el panorama de los riesgos pospandemia.

Jad Ariss, director administrativo de la Geneva Association, dijo: "Nuestra amplia encuesta a los clientes de los seguros proporciona muchas ideas nuevas. Las aseguradoras, de forma encomiable, siguieron estando disponibles y respondiendo a los clientes durante la pandemia, a pesar de tener que transformar rápidamente sus propias operaciones comerciales. Además, los clientes de seguros son conscientes del entorno y de los riesgos que evolucionan a su alrededor. Sin embargo, esto no conduce necesariamente a la compra de una protección de seguro adicional; el aumento del riesgo cibernético es un ejemplo de ello. Es una llamada a la acción para que las aseguradoras eduquen a los clientes sobre el valor de lo que ofrecen."

Kai-Uwe Schanz, jefe de Investigación y Prospectiva de la Geneva Association y autor del informe, dijo: " En el mundo pos-pandemia abundan las oportunidades para las aseguradoras. La conciencia individual y empresarial de los riesgos para la vida, la salud, los ingresos y el patrimonio ha alcanzado nuevas cotas. De forma más general, a nivel social, el giro hacia la sostenibilidad facilitará a las aseguradoras la transmisión de su propósito social: crear resiliencia y promover el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, las expectativas de las partes interesadas han aumentado. Después de la pandemia, las aseguradoras tienen que intensificar su labor para reducir las numerosas lagunas de protección que han quedado expuestas por la COVID-19."

