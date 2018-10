COMUNICADO: Informe de IARD sobre las iniciativas de los productores para combatir el uso dañino del alcohol (2)

Publicado 11/09/2018 18:09:31 CET

Trabajamos con el Self-Regulating Alcohol Industry Forum (SAIF) [http://www.saifnamibia.com ] (Foro de Autorregulación de la Industria del Alcohol) para implementar el programa "Driving Under the Influence of Alcohol" (Conduciendo bajo la Influencia del Alcohol), entre 2015 y 2017, que pretendía ayudar a reducir el consumo de alcohol al volante mediante mensajes educativos públicos y regulaciones de cumplimiento y métodos de detección.

Entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018 los responsables del tráfico realizaron controles de alcoholemia a más de 153.000 conductores y el resultado fue que un 1% dio positivo por consumo de alcohol. Los retenes de alcoholemia de alta visibilidad de la policía disuadieron a los conductores de consumir alcohol, y el porcentaje total de conductores arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol cayó del 6,8% en 2016, al 0,5% en 2017.

Letonia: ¿ Vendería alcohol a su hijo?

La Latvian Alcohol Industry Association (LANA) [http://www.atbildigi.lv/lv ] (Asociación de la Industria del Alcohol en Letonia) lanzó campañas de concienciación y operaciones de compra de prueba, utilizando a voluntarios menores de edad en 2016 y 2017. LANA se asoció con la Asociación de Hoteles and Restaurantes de Letonia (AHRL), la Cámara de Comercio de Letonia, la Asociación de Comercializadores de Alimentos de Letonia (LPTA) y la Asociación Médica de Letonia, para desarrollar más de 40 compromisos con los minoristas. La iniciativa pedía al personal de ventas imaginar cuáles serían las consecuencias de vender alcohol a su propio hijo y les recordaban que pidieran el DNI.

En 2017, unas 1.250 cajas registradoras mostraban los materiales de la campaña y unos 400 hoteles, cafeterías y restaurantes se unieron a la iniciativa. La campaña fue promovida en televisión, radio e Internet, llegando potencialmente a unos dos millones de personas. Tras la campaña, el 90% de los chicos y poco más del 65% de las chicas no pudo comprar alcohol sin enseñar el DNI.

Los 11 firmantes de los Compromisos de los productores de cerveza, vinos y licores para reducir el consumo nocivo de alcohol son Anheuser-Busch InBev, Asahi Group Holdings, Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, HEINEKEN, Kirin Holdings Company, Molson Coors y Pernod Ricard.

Los Compromisos de los Productores:

- Reducir el consumo en menores de edad - Reforzar y expandir los códigos de práctica de marketing - Ofrecer información al consumidor e innovación de responsable de productos - Reducir el consumo de alcohol al volante - Conseguir el apoyo de los minoristas para reducir el consumo dañino

La Alianza Internacional para el Consumo Responsable de Alcohol (IARD) es una organización sin fines de lucro, dedicada a abordar el problema global de la salud pública por el consumo nocivo de alcohol y a promover el consumo responsable de alcohol. La IARD está respaldada por sus compañías miembro de todos los sectores de la industria del alcohol regulada -cerveza, vinos y licores- en su propósito común de ser parte de la solución de reducir el uso dañino de alcohol. Para más información sobre nuestra organización y lo que hacemos, visite http://www.producerscommitments.org

