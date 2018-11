Informe del tercer trimestre de Mohawk Industries y anuncio del plan de recompra de acciones por 500 mill. de dólares (4

Publicado 29/10/2018 15:44:17 CET

MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES (Sin auditar) Informe consolidado condensado del estado de operaciones Tres meses finalizados Nueve meses finalizados (Importes en miles, salvo datos por acción) 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Ventas netas USD 2.545.800 2.448.510 7.535.016 7.122.193 Coste de ventas 1.825.367 1.665.209 5.343.336 4.879.403 --- Beneficios brutos 720.433 783.301 2.191.680 2.242.790 Gastos de venta, generales y administrativos 433.189 403.203 1.309.730 1.232.083 --- Ingresos de explotación 287.244 380.098 881.950 1.010.707 Gastos por intereses 9.025 7.259 24.416 23.854 Otros gastos, netos 706 1.285 6.794 1.455 --- Beneficios antes de impuestos sobre la renta 277.513 371.554 850.740 985.398 Gastos de impuestos sobre la renta 49.487 100.532 215.928 251.572 --- Beneficios netos incluidos intereses no controlados 228.026 271.022 634.812 733.826 Ingresos netos atribuibles a intereses no controlados 1.013 997 2.447 2.566 --- Beneficios netos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 227.013 270.025 632.365 731.260 --- Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 3,03 3,63 8,46 9,84 --- Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación - básico 74.603 74.338 74.599 74.330 --- Beneficios por acción diluidos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios por acción diluidos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 3,02 3,61 8,42 9,77 --- Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación - diluido 74.945 74.841 74.977 74.830 --- Otra información financiera (Importes en miles) Depreciación y amortización USD 132.972 113.515 382.673 328.300 --- Gastos de capital USD 144.594 229.207 642.949 654.630 --- Datos de balance general condensado consolidado (Importes en miles) 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 ACTIVOS Activos corrientes: Efectivo y los equivalentes de efectivo USD 91.351 84.502 Cuentas a cobrar netas 1.755.710 1.656.064 Inventarios 2.214.295 1.911.029 Gastos anticipados y otros activos corrientes 487.114 345.515 --- Total activos corrientes 4.548.470 3.997.110 Propiedad, planta y equipamiento, neto 4.586.236 4.090.099 Fondo de comercio 2.522.139 2.454.360 Activo inmaterial neto 944.661 890.298 Impuestos diferidos y otros activos no corrientes 399.420 390.946 --- Total activos USD 13.000.926 11.822.813 --- PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Pasivos corrientes: Porción corriente de deuda a largo plazo y papel comercial. USD 1.333.853 1.172.781 Cuentas por pagar y gastos acumulados 1.623.418 1.524.237 --- Total pasivos corrientes 2.957.271 2.697.018 Deuda a largo plazo, menos porción corriente 1.528.551 1.544.665 Impuestos sobre la renta diferidos y otros pasivos a largo plazo 912.100 755.020 --- Pasivos totales 5.397.922 4.996.703 --- Intereses no controlados reembolsables 31.227 28.508 --- Total capital contable 7.571.777 6.797.602 --- Total pasivos y capital contable USD 13.000.926 11.822.813 --- Información por segmentos Tres meses finalizados A partir de o para los nueve meses terminados (Importes en miles) 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Ventas netas: Global Ceramic USD 885.773 893.399 2.691.618 2.581.038 Flooring NA 1.047.540 1.031.773 3.055.468 3.011.568 Flooring ROW 612.487 523.338 1.787.930 1.529.587 Ventas entre segmentos --- Ventas netas consolidadas USD 2.545.800 2.448.510 7.535.016 7.122.193 --- Beneficios de explotación (pérdida): Global Ceramic USD 118.716 143.368 366.893 411.961 Flooring NA 93.369 163.494 268.779 383.118 Flooring ROW 84.108 83.042 273.334 245.189 Eliminaciones corporativas y entre segmentos (8.949) (9.806) (27.056) (29.561) --- Beneficios de explotación consolidados USD 287.244 380.098 881.950 1.010.707 --- Activos: Global Ceramic USD 4.999.334 4.826.619 Flooring NA 3.989.784 3.699.633 Flooring ROW 3.709.623 3.128.213 Eliminaciones corporativas y entre segmentos 302.185 168.348 --- Activos consolidados USD 13.000.926 11.822.813 ---

