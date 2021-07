Informe de "Trublood®- Prostate" para el diagnóstico no invasivo de precisión del cáncer de próstata

Trublood is an non-invasive liquid biopsy for diagnosis of prostate cancer

Trublood is an non-invasive liquid biopsy for diagnosis of prostate cancer - DATAR CANCER GENETICS/PR NEWSWIRE

-Reino Unido - El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publica un informe de innovación de tecnología médica sobre "Trublood®- Prostate" para el diagnóstico no invasivo de precisión del cáncer de próstata, descrito por los expertos como un "cambio de juego"

LONDRES, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, empresa líder mundial en el análisis y el diagnóstico no invasivo del cáncer, con su sede de investigación en Nasik (India), ha anunciado la publicación del MedTech Innovation Briefing (MIB), reconocido internacionalmente, del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido, sobre su prueba "Trublood®- Prostate", con marca CE, que se utilizará para el triaje de precisión de los pacientes a fin de evitar biopsias invasivas innecesarias.

Los MIB se publican como series de "consejos del NICE" para los hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido y los grupos de comisionado clínico / pagadores que están considerando el uso de tecnologías innovadoras. El informe del NICE destaca lo siguiente:

"Los aspectos innovadores son que Trublood®-Prostate utiliza perfiles de inmunocitoquímica (ICC) para caracterizar las células tumorales circulantes (CTC) específicas del adenocarcinoma de próstata aisladas de la sangre de los pacientes.

El lugar previsto en la vía asistencial sería o bien para clasificar a los pacientes sintomáticos con sospecha de cáncer de próstata antes de someterse a una biopsia de próstata invasiva convencional, o bien para obtener un diagnóstico en personas sintomáticas con sospecha de cáncer de próstata que no son aptas para una biopsia de próstata en entornos primarios, secundarios y terciarios.

Trublood®- Prostate es la primera prueba de diagnóstico in vitro basada en C-ETACS y CTCs aisladas de muestras de sangre.

Trublood®-Prostate tiene el potencial de convertirse en una prueba diagnóstica innovadora y mínimamente invasiva para detectar el cáncer de próstata.

Todos los expertos coincidieron en que Trublood®-Prostate tiene el potencial de ser utilizado como complemento de los procedimientos habituales.

Los expertos también afirmaron que un análisis de sangre que pudiera discriminar entre los hombres que necesitan o no someterse a una biopsia o que permitiera realizar el diagnóstico sin necesidad de una biopsia cambiaría las reglas del juego en la atención actual del cáncer de próstata.

Un experto dijo que el aspecto innovador es la técnica de enriquecimiento CTCs y que el plazo de 8 días es una característica útil.

Un experto añadió que en el futuro la prueba de diagnóstico podría utilizarse junto con PSA como herramienta de cribado de precisión para el cáncer de próstata.

Un experto dijo que Trublood®-Prostate tiene el potencial para aumentar la precisión del diagnóstico para personas con valores séricos de PSA en el rango intermedio (es decir, entre 4 -10)."

Trublood®-Prostate es una biopsia líquida no invasiva basada en la sangre para el diagnóstico de individuos con un riesgo elevado de cáncer de próstata. Detecta conjuntos circulantes de células asociadas a tumores (C-ETAC) específicos de la próstata, que están omnipresentes en la sangre de personas con cáncer de próstata e indetectables en personas sanas o pacientes con enfermedades benignas de la próstata. Tiene una precisión del 99,50% para detectar el adenocarcinoma de próstata, una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,33%. La prueba estará disponible a partir de agosto de 2021 a un precio de unos 810 euros.

Cada año se realizan más de 4,4 millones de biopsias de próstata en todo el mundo. De ellas, aproximadamente el 75% de los casos de cáncer de próstata se consideran retrospectivamente innecesarios debido a condiciones prostáticas benignas que pueden confundir. Por tanto, aproximadamente 3,3 millones de todas las biopsias de próstata son evitables. Las biopsias de próstata no están exentas de riesgos de procedimiento y un diagnóstico preciso antes de cualquier biopsia sería fácil para el paciente. La reducción del número de biopsias también indica una reducción significativa de la carga en los gastos e infraestructuras de gestión del cáncer, la reducción de los tiempos de espera y la reducción de las derivaciones.

El Dr Tim Crook, médico oncólogo, Broomfield Hospital, Chelmsford (Reino Unido) dijo que "Trublood®-Prostate es una prueba innovadora y no invasiva para el cáncer de próstata que ofrece una sensibilidad y especificidad sin precedentes, sin los riesgos y la morbilidad asociados a la biopsia de tejidos. La utilidad de Trublood®-Prostate demuestra claramente el potencial de la tecnología basada en CETAC para la detección precoz de otros múltiples tipos de cáncer con implicaciones en el diagnóstico y la detección del cáncer."

El Dr Vineet Datta, director ejecutivo, Datar Cancer Genetics, declaró: "Estamos muy contentos de ver NICE MIB en el uso de Trublood®-Prostate. El NICE está considerado como la principal autoridad mundial en la evaluación de tecnologías médicas innovadoras y utiliza procesos rigurosos para la evaluación de los resultados tanto clínicos como económicos. Estamos muy orgullosos de que Trublood®-Prostate sea reconocido como una innovación para un mejor manejo de la sospecha de cáncer de próstata. Este informe ayudará a los responsables de la toma de decisiones sanitarias en el Reino Unido y en todo el mundo a considerar la adopción de Trublood® para una gestión más eficiente de los individuos sintomáticos. Seguimos plenamente comprometidos con el cumplimiento de normas de calidad absolutas y con el impulso de la innovación en las técnicas de diagnóstico no invasivas para cánceres difíciles de hacer una biopsia."

Acerca de Datar Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics es una empresa líder en la investigación del cáncer especializada en técnicas no invasivas para mejorar el diagnóstico, las decisiones de tratamiento y la gestión del cáncer. Datar Cancer Genetics cuenta con unas instalaciones de última generación, acreditadas por el College of American Pathologists (CAP), CLIA, ISO15189, ISO9001 e ISO27001. La empresa opera en el Reino Unido, Alemania y la India.

Contacto: Dr Vineet Datta - drvineetdatta@datarpgx.com

Sitio web: datarpgx.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1572835/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg