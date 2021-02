Las innovaciones del Proyecto Kavach de Apollo Hospitals se publican en NEJM Catalyst

- El informe proporciona visiones acerca de cómo el mayor sistema de salud privado de India gestiona la COVID-19

HYDERABAD, India, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals, la cadena de atención médica integrada de mayor tamaño de India, anunció en marzo de 2020 su campaña del Proyecto Kavach, una estrategia de múltiples frentes que se ha puesto en marcha con el fin de frenar la pandemia de la COVID-19 en India. Kavach, cuya traducción sería 'escudo', ha integrado un enfoque de 360 grados.

Las innovaciones puestas en marcha a través del Proyecto Kavach se destacan en un informe con fecha de 24 de febrero de 2021 en NEJM Catalyst. NEJM Catalyst es una publicación estadounidense líder del prestigioso NEJM Group, que se centra en las últimas innovaciones, grandes ideas y soluciones prácticas dedicadas a la transformación de la prestación de servicios para la salud.

El comentario del Proyecto Kavach proporciona una visión acerca de las estrategias únicas puestas en marcha por medio de Apollo Hospitals, como el evaluador de la COVID-19 basado en la inteligencia artificial, que registró más de 15 millones de descargas y adaptaciones repartidos en 6 idiomas regionales, teleconsultas que se han basado en aplicaciones realizadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pruebas a domicilio, medicamentos y entrega por todo el país, y servicios de control remoto realizados a domicilio.

Los autores del comentario fueron los doctores Anupam Sibal, Hariprasad y Sangita Reddy de Apollo Hospitals, y el profesor Murali Doraiswamy de la Duke University School of Medicine. El doctor Doraiswamy es además miembro del consejo de administración de Apollo.

El doctor Sangita Reddy, director administrativo adjunto de Apollo Hospitals, remarcó: "Con el fin de hacer frente a los desafíos que nos ha impuesto la COVID-19, se diseñó una aproximación integrada que implementó todo el ecosistema de Apollo. Difusión de información precisa, detección temprana y aislamiento, además de una atención habilitada por la tecnología en diferentes entornos con tratamiento avanzado utilizando los mejores protocolos médicos globales han formado los pilares. Con hospitales repartidos en 16 estados, proporcionamos atención a los pacientes en un total cumplimiento junto a las advertencias emitidas por diferentes gobiernos del estado. Un enfoque innovador ha conseguido llevar a cabo el lanzamiento de ideas como el Proyecto Stay-I (Stay Isolated), que permite a las personas infectadas estar en hoteles, lo que sirve para liberar camas en los hospitales. La atención se proporcionó a través de la telemedicina. La iniciativa dio servicio para más de 80.000 noches y llegó a más de 5 millones de vidas durante este período".

El doctor Hariprasad, director general del Apollo Hospitals Group, comentó: "El Proyecto Kavach de Apollo ha conseguido unos resultados sin precedentes en términos de luchar contra la pandemia de la COVID-19 con una tasa de éxito excepcional. Ya sea por medio del uso de 2.250 camas para atención exclusiva de la covid o estableciendo más de 30 clínicas dedicadas al control de la fiebre, siempre hemos sido los líderes desde el frente. Nuestra experiencia en el tratamiento de los pacientes con covid fue recopilada y distribuida en a través de una guía completa impulsada por SOP denominada 'El Libro Rojo' con el fin de ayudar a otras instituciones de atención médica para que puedan aprender de nuestra experiencia clínica demostrada".

El doctor Anupam Sibal, director médico del grupo Hospitales Apollo, explicó: "El enfoque multidisciplinar relacionado con disponer de expertos de todo el grupo dentro de una plataforma virtual nos ha proporcionado la capacidad de crear guías clínicas que se modificaban de forma regular, según van surgiendo las pruebas. Las guías se cambiaron 34 veces, incluyendo dos veces a la semana cuando se publicaron datos relacionados con los beneficios de los esteroides. La participación activa en ensayos clínicos de diversas naciones ha permitido a los pacientes disponer de acceso a nuevas opciones terapéuticas".

El doctor Murali Doraiswamy, profesor de psiquiatría y medicina de laDuke University School of Medicine, Estados Unidos, indicó: "El tratamiento de la COVID-19 en India ha sido elogiado a nivel mundial. India ha puesto en marcha un enfoque para establecer una estrecha colaboración dentro del sector público y el privado. El proyecto Kavach mostró la forma en la que el principal proveedor de atención médica privada de India hizo crecer su respuesta, ofreciendo muchos conocimientos y soluciones innovadoras que se pueden implementar dentro de todas las geografías".

El informe completo titulado "Apollo Hospitals and Project Kavach: Insights from How India's Largest Private Health System Is Handling Covid-19 [https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A...]", está disponible en el enlace con el acceso siguiente: https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0677 [https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A...]

