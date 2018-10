COMUNICADO: El instituto de traduccion e interpretación de la Hamad Bin Khalifa University invita a enviar abstractos

Publicado 28/09/2018 13:45:48 CET

- El instituto de traduccion e interpretación de la Hamad Bin Khalifa University invita a enviar los abstractos para la 10th Annual International Conference de Qatar

Con el tema Translation Beyond the Margins, la rueda de prensa se espera atraiga hasta

Doha a cientos de becados, académicos e investigadores

El instituto de traducción e interpretación (TII) del College of Humanities and Social Sciences (CHSS) de la Hamad Bin Khalifa University (HBKU) ya acepta envíos para su Tenth Annual International Translation Conference. El evento de dos días está previsto que se lleve a cabo los días 26 y 27 de marzo de 2019, y se hospedará en el Qatar National Convention Centre (QNCC) de la ciudad capital del Estado de Qatar, Doha. El TII da la bienvenida a los envíos de académicos, profesionales y miembros de la comunidad de la traduccion e interpretación procedentes de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Suramérica, que están invirtiendo, por medio de la teoría o la práctica, en hacer frente al tema de la conferencia de este año, que es Translation Beyond the Margins.

Las últimas ediciones de la conferencia han sido testigos de la participación de cientos de expertos destacados locales, regionales e internacionales, ponentes y becados dentro de los campos de la traducción y la interpretación. Junto a destacadas personalidades que se reunieron en Doha y que han contribuido a una plataforma de conocimiento compartido, además del intercambio de ideas e investigación eficaces, algunos de los participantes incluyeron a la novelista Fadia Faqir; la directora administrativa de AJ+, Dima Khatib; además del profesor de Traducción y Director de Cine de la University of Roehampton, Pablo Romero-Fresco. Además, la profesora Emérita de Estudios de Traducción de la University of Manchester, Mona Baker, fue una de las participantes recientes de la conferencia TI. La lista de ponentes en conferencias anteriores además se amplió hasta incluir a la profesora de Traducción e Idioma de la New Sorbonne University, Fayza El Qasem; además del director ejecutivo del sector digital del medio Al Jazeera, el doctor Yaser Bishr.

El doctor Amal Al Malki, decano fundador del CHSS, destacó: "Hace 10 años, se creó el TII con el fin de establecer un foro internacional de intercambio profesional y avance de la artesanía de la traducción e interpretación, posicionándose así mismo como un impulsor de impacto del desarrollo social hacia una sociedad basada en el conocimiento. De esta forma, la magnitud de la 10 conferencia anual de este año captura la cumplimentación de esta gran inspiración, que está subrayada por el espectro interdisciplinar cada vez mayor y por una selección de ponentes invitados altamente distinguidos.

"El tema de la Tenth Annual International Translation Conference se centrará en la marginalización como reto principal dentro del campo de la traducción y la interpretación. Invitamos a todos los solicitantes interesados a enviar los abstractos de sus documentos que exploran estos temas en sus propios ángulos únicos - ya sea por medio de lo disciplinar o en un sentido más amplio - con el objetivo de establecer la base de los debates pertinentes en la conferencia".

Las áreas temáticas de la Tenth Annual International Translation Conference incluyen, pero no se limitan, los nuevos territorios, nuevos paisajes en estudios y prácticas de traduccion; cruces en la interpretación, traducción audiovisual, transcreación, auto-traducción; convergencia y divergencia entre traducción, adaptación y mediación; y traducción más allá de la censura y los tabúes. La rueda de prensa invita además a los solicitantes a enviar los documentos que exploran la traduccion más allá de los márgenes, haciendo frente a los temas de la industria que raramente se ocupan y a los retos de traducción por medio de sectores y disciplinas variadas. El documento puede llegar además a temas que van más allá del dominio de consultas de los estudios de traducción (metodologías, epistemologías y teorías), además de innovaciones en investigación y aplicaciones, análisis de prácticas como traducción colaborativa, crowdsourcing y traducción basada en los seguidores.

Los envíos de abstractos deben ser de al menos 300 palabras, ya sea en inglés o árabe - que son los idiomas oficiales de la rueda de prensa - y deben incluir una declaración de introducción acerca de la importancia del estudio, una breve descripción de la metodología básica adoptada, una clara indicación de los descubrimientos del estudio y un área temática seleccionada de entre las sugeridas para esta edición de la conferencia anual. Los envíos deben incluir también la afiliación de la institución del solicitante, información de contacto y una breve biografía de no más de 100 palabras. La fecha límite de envío de los documentos es el 25 de octubre de 2018. Los asistentes seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus documentos en la rueda de prensa en el transcurso de 20 minutos, respondiendo a las preguntas realizadas por sus similares y la audiencia en un periodo de 10 minutos.

Los campos de traduccion e interpretación son herramientas ponderosas cuando se utilizan de forma eficaz en servicios sociales o basados en la comunidad, y allanan el camino para conseguir una economía mundial más inclusiva.

Los participantes prospectivos interesados en enviar una proposición para la conferencia de 2019 pueden hacerlo de forma online a través de la página web http://www.tii.qa/10th.

Acerca de la Hamad Bin Khalifa University

Innovating Today, Shaping Tomorrow

La Hamad Bin Khalifa University (HBKU), miembro de la Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF), se fundó en el año 2010 como universidad de investigación intense que actúa como catálisis para el cambio transformador en Qatar y en la región, al tiempo que tiene un impacto mundial. Con sede en Education City, la HBKU se compromete a construir y cultivar la capacidad humana por medio del enriquecimiento de la experiencia académica, ecosistema innovador y asociaciones únicas. La HBKU despliega programas de graduado y no graduado multidisciplinares por medio de sus colegios, además de proporcionar oportunidades para la investigación y becas a través de sus institutos y centros. Si desea más información sobre la HBKU, visite la página web http://www.hbku.edu.qa.

