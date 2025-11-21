(Información remitida por la empresa firmante)

-INTAMSYS lanza FUNMAT PRO 310 APOLLO: Redefiniendo la producción continua con la impresión 3D de PAEK de alta velocidad y resistencia

De la impresión 3D de PEEK a la producción a gran escala con PAEK

FRANKFURT, Alemania, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- INTAMSYS, líder mundial en impresión 3D FFF industrial, lanzó hoy oficialmente en Formnext su impresora 3D de materiales de alto rendimiento de última generación, la FUNMAT PRO 310 APOLLO.

Durante la última década, la impresión 3D FFF ha evolucionado desde la creación de prototipos hasta la producción de piezas funcionales. INTAMSYS se ha mantenido a la vanguardia de esta transformación industrial.

En 2016, INTAMSYS lanzó su primera impresora de alta temperatura, la FUNMAT HT, convirtiéndose en una de las primeras empresas en lograr una impresión FFF estable de PEEK. En una época en la que imprimir bien con PLA era aún el estándar, INTAMSYS estableció un nuevo hito con su capacidad para imprimir bien con PEEK, captando la atención mundial. Como pionera en la impresión 3D de PEEK, la empresa allanó el camino para la adopción de materiales de alto rendimiento en la fabricación aditiva industrial.

Desde entonces, INTAMSYS ha ampliado continuamente la compatibilidad de materiales, desde PEEK hasta la familia PAEK y una amplia gama de termoplásticos de ingeniería, consolidando su liderazgo en el segmento FFF industrial.

Ahora, INTAMSYS va más allá de la simple impresión de alta calidad para permitir la producción continua con materiales PAEK. La nueva FUNMAT PRO 310 APOLLO nace de esta visión, marcando una nueva era en la que los materiales de alto rendimiento pasan del laboratorio a la línea de producción.

De impresora 3D a sistema de productividad:Un salto cualitativo en la impresión de materiales de alto rendimiento

La 310 APOLLO no es solo un avance más en la serie FUNMAT, sino una mejora integral en la fabricación de materiales de alto rendimiento.

Gracias a su exclusivo control y optimización de procesos multifísicos, la 310 APOLLO ofrece una velocidad de impresión hasta 4 veces mayor y una resistencia en el eje Z más del doble de alta (superior a 40 MPa).

Características:

Dos cajas de filamento de 3 kg con secado activo

Reconocimiento de materiales por RFID

El nuevo sistema de trazabilidad INTAMQuality™

Todos trabajando juntos para garantizar la estabilidad del proceso y la consistencia de la producción.

En cuanto al software, la plataforma de corte INTAMSUITENEOTM ofrece planificación inteligente de trayectorias y adaptación de procesos, con un control preciso de la temperatura, el flujo y la trayectoria para obtener impresiones de materiales de alto rendimiento, fiables y repetibles.

Para satisfacer las crecientes demandas industriales, la 310 APOLLO ahora incorpora el nuevo sistema de control de calidad de fabricación INTAMQuality™. Al registrar desde la fuente del filamento hasta los parámetros de impresión y los registros completos de tiempo de ejecución, crea una huella digital única para cada pieza impresa, lo que permite una trazabilidad completa y la verificación de la calidad. Ya sea para entregas con certificación o para lograr consistencia en la producción con múltiples impresoras, INTAMQuality™ garantiza la fiabilidad en todos los lotes y centros de trabajo.

Diseñada para la producción continua: Impulsando la productividad con materiales de alto rendimiento

La fabricación está entrando en una nueva era estructural:

Los robots humanoides requieren piezas estructurales ligeras pero de alta resistencia.Los eVTOL exigen componentes ligeros, resistentes y a prueba de intemperie.El sector aeroespacial sigue superando los límites de los compuestos de alto rendimiento.

En estos campos de vanguardia, los materiales PAEK se están volviendo indispensables. Sin embargo, lograr un rendimiento constante del material y una eficiencia de producción a gran escala sigue siendo el último desafío de la industria.

Aquí es donde la 310 APOLLO marca la diferencia, llevando la impresión 3D de materiales de alto rendimiento del laboratorio a la planta de producción.

Diseñada como una solución integral para la producción continua a nivel industrial, la 310 APOLLO representa un cambio fundamental:

De la impresión de alto rendimiento a la impresión de materiales de alto rendimiento.

Un facilitador de la fabricación, no solo un fabricante de impresoras

"No solo lanzamos una impresora más rápida, sino que creamos una unidad de fabricación automatizada, trazable y escalable", afirmó Charles Han, fundador y consejero delegado de INTAMSYS.

"Siempre hemos creído que el verdadero valor de la impresión 3D industrial reside no solo en la velocidad o la potencia, sino en su capacidad para transformar lalógica de la fabricación. La 310 APOLLO no es solo un salto tecnológico, sino un paso fundamental hacia una producción escalable, inteligente y sostenible para los fabricantes globales.

Jimmy Yuan, director de producto de INTAMSYS, añadió:

"Cada detalle de diseño de la 310 APOLLO gira en torno a la fiabilidad de nivel industrial, desde el sistema IDEX de doble boquilla hasta el seguimiento de datos de principio a fin. Ofrecemos no solo mejores resultados de impresión, sino una capacidad de producción fiable".

La FUNMAT PRO 310 APOLLO redefine las posibilidades de los sistemas FFF que trabajan con materiales de alto rendimiento, convirtiéndose no solo en una impresora, sino en un sistema de producción completo que impulsa las fábricas inteligentes del futuro.

Acerca de INTAMSYS

INTAMSYS (INTelligent Additive Manufacturing SYStems) es una empresa de alta tecnología dedicada a la impresión 3D industrial con materiales de alto rendimiento y de ingeniería. Fundada por un equipo de ingenieros con amplia experiencia en equipos de precisión y materiales avanzados, INTAMSYS ofrece soluciones integrales de fabricación aditiva, desde la validación de conceptos hasta la creación de prototipos funcionales y la producción a gran escala.

Su serie FUNMAT presta servicios a clientes globales en los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico, robótico, educativo y sanitario.

Con oficinas en Shanghái, Dongguan, Stuttgart (Alemania) y Minnesota (EE. UU.), y una red global de socios, INTAMSYS continúa impulsando la industrialización de la impresión 3D FFF con materiales de alto rendimiento en todo el mundo.

INTAMSYS: Fabricando el futuro, potenciando las industrias.

Para obtener más información, visite: www.intamsys.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825738...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825739...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intamsys-lanza-funmat-pro-310-apollo-302622941.html