Intella X lanza un programa de subvenciones para potenciar el ecosistema de juegos Web3

- Intella X, de NEOWIZ, lanza un programa de subvenciones a la iniciativa de juegos de 10 millones de dólares para impulsar el ecosistema de juegos Web3

PANGYO, Corea del sur, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Intella X, en asociación con el gigante de juegos de Corea del Sur NEOWIZ, presenta su programa de subvenciones para la iniciativa de juegos, una subvención de 10 millones de dólares diseñada para ayudar a los desarrolladores de juegos Web2 y Web3 a crear juegos innovadores y de alta calidad para la plataforma de juegos Intella X Web3.

Este innovador programa de subvenciones tiene como objetivo inspirar la innovación, empoderar a los desarrolladores de juegos y promover la adopción de la tecnología blockchain dentro de la industria del juego. Al ofrecer apoyo financiero y recursos, Intella X y NEOWIZ se comprometen a expandir su ecosistema de juegos Web3 mediante la incorporación de nuevos desarrolladores de juegos talentosos.

"En Intella X, entendemos que los desarrolladores de juegos impulsan la revolución de los juegos Web3. Nuestro programa de subvenciones para iniciativas de juegos de 10 millones de dólares está diseñado para despertar su creatividad y equiparlos con recursos cruciales y apoyo para crear experiencias de juego innovadoras", explicó Jose Ko, consejero delegado de Intella X. "Al respaldar a estos desarrolladores, no solo estamos fomentando un próspero ecosistema de juegos, sino que también estamos dando forma activa al futuro de los juegos Web3".

Los solicitantes pueden postularse para el programa a través de la página de inicio de Intella X, donde se someterán a una revisión exhaustiva, que incluye una entrevista y la diligencia debida por parte del Comité de Subvenciones de Intella X. El comité evaluará los proyectos elegibles utilizando un enfoque holístico, considerando factores como el impacto potencial, la innovación, la viabilidad, la sostenibilidad y la alineación con los objetivos de Intella X.

El programa de subvenciones para la iniciativa de juegos de Intella X es un cambio de juego en el panorama de los juegos de Web3, que ofrece a los desarrolladores el apoyo necesario para transformar sus ideas en realidad.

Para presentar una solicitud, visite la página de inicio de Intella X y acceda al formulario de solicitud en el programa de subvenciones.

Acerca de NEOWIZNEOWIZ (KOSDAQ:095660), fundada en 1997, es considerada pionera y una de las principales empresas de juegos de Corea. Desde 2003, la empresa ha publicado con éxito una amplia gama de juegos para PC y móviles a través de https://www.pmang.com/ , además de desarrollar y lanzar títulos de gran éxito como FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup, y el muy esperado título ganador de tres premios Gamescom, Lies of P.

