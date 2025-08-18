(Información remitida por la empresa firmante)

- IQVIA y Veeva anuncian acuerdos de colaboración clínica y comercial a largo plazo y la resolución de todas sus disputas

Acuerdos de colaboración global para ayudar a los clientes a mejorar la eficiencia y la eficacia clínica y comercial

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. y PLEASANTON, California, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- IQVIA (NYSE: IQV) y Veeva Systems (NYSE: VEEV) han anunciado hoy la creación de alianzas clínicas y comerciales a nivel mundial, así como la resolución completa de todas las disputas legales pendientes. Según los términos del acuerdo a largo plazo, los clientes podrán utilizar conjuntamente el software, los datos, la tecnología y los servicios de Veeva e IQVIA de una forma sencilla y eficiente.

Las alianzas globales facilitan a los clientes trabajar con IQVIA y Veeva en áreas clave, entre las que se incluyen:

Comercial: Las empresas han establecido acuerdos de acceso de terceros (TPA) a datos maestros y software que permiten utilizar los datos de IQVIA o Veeva con el software o los servicios de la otra parte en casos de clientes, incluido el uso de datos de IQVIA en Veeva Network para la gestión de datos maestros (MDM), Veeva Nitro para análisis y Veeva AI. Además del uso de los datos de Veeva en los productos y servicios comerciales de IQVIA, IQVIA también se ha unido a los programas de socios de tecnología, IA y servicios de Veeva para apoyar las integraciones de los clientes entre el software de Veeva y las ofertas de IQVIA Analytics, IQVIA Information Management (incluido MDM), IQVIA Agentic AI e IQVIA Commercial Orchestration. Con estas asociaciones y acuerdos marco generales en vigor, los clientes también se benefician de un proceso rápido y sencillo para obtener TPA para sus proyectos.

Las empresas han establecido acuerdos de acceso de terceros (TPA) a datos maestros y software que permiten utilizar los datos de IQVIA o Veeva con el software o los servicios de la otra parte en casos de clientes, incluido el uso de datos de IQVIA en Veeva Network para la gestión de datos maestros (MDM), Veeva Nitro para análisis y Veeva AI. Además del uso de los datos de Veeva en los productos y servicios comerciales de IQVIA, IQVIA también se ha unido a los programas de socios de tecnología, IA y servicios de Veeva para apoyar las integraciones de los clientes entre el software de Veeva y las ofertas de IQVIA Analytics, IQVIA Information Management (incluido MDM), IQVIA Agentic AI e IQVIA Commercial Orchestration. Con estas asociaciones y acuerdos marco generales en vigor, los clientes también se benefician de un proceso rápido y sencillo para obtener TPA para sus proyectos. Clínico: IQVIA se ha unido al programa CRO Clinical Data Partner de Veeva y puede aprovechar Veeva Clinical Suite para ejecutar ensayos clínicos utilizando productos de software de Veeva, incluyendo la creación de estudios con Veeva EDC. Con esta asociación, los clientes se beneficiarán de la gestión de datos clínicos, las soluciones de tecnología clínica y la experiencia en programación EDC de IQVIA con el software de Veeva para acelerar la creación de bases de datos, el cierre de estudios y la entrega de datos.

Estamos comprometidos a apoyar la integración fluida de productos y servicios con IQVIA en beneficio de nuestros clientes comunes y del sector en general, afirmó Peter Gassner, fundador y consejero delegado de Veeva. Estoy entusiasmado con el potencial de nuestras alianzas clínicas y comerciales para crear un valor significativo para nuestros clientes comunes.

Las asociaciones entre IQVIA y Veeva reúnen las mejores capacidades en materia de información, inteligencia artificial, tecnología y servicios para nuestros clientes comunes, explicó Ari Bousbib, presidente y consejero delegado de IQVIA. Esto permitirá a los clientes de IQVIA en las plataformas de Veeva acelerar el desarrollo clínico, comercializar los tratamientos de forma más eficiente y mejorar el acceso a las innovaciones para los pacientes.

Acerca de IQVIAIQVIA (NYSE:IQV) es un proveedor líder mundial de servicios de investigación clínica, información comercial e inteligencia sanitaria para las industrias de las ciencias de la vida y la salud. La cartera de soluciones de IQVIA se basa en IQVIA Connected Intelligence™ para ofrecer información y servicios prácticos basados en datos sanitarios de alta calidad, Healthcare-grade AI, análisis avanzados, las últimas tecnologías y una amplia experiencia en el sector. IQVIA se compromete a utilizar la IA de forma responsable, con capacidades impulsadas por la IA basadas en los mejores enfoques en materia de privacidad, cumplimiento normativo y seguridad de los pacientes, y a ofrecer una IA que cumpla con los altos estándares de confianza, escalabilidad y precisión que exige el sector. Con aproximadamente 89.000 empleados en más de 100 países, entre los que se incluyen expertos en atención sanitaria, ciencias de la vida, ciencia de datos, tecnología y excelencia operativa, IQVIA se dedica a acelerar el desarrollo y la comercialización de tratamientos médicos innovadores para ayudar a mejorar los resultados de los pacientes y la salud de la población en todo el mundo.

IQVIA es líder mundial en la protección de la privacidad de los pacientes. La empresa utiliza una amplia variedad de tecnologías y medidas de seguridad para proteger la privacidad individual, al tiempo que genera y analiza información a una escala que ayuda a las partes interesadas del sector sanitario a identificar patrones de enfermedades y correlacionarlos con el tratamiento y la terapia precisos necesarios para obtener mejores resultados. Los conocimientos y la capacidad de ejecución de IQVIA ayudan a las empresas biotecnológicas, de dispositivos médicos y farmacéuticas, a los investigadores médicos, a las agencias gubernamentales, a los pagadores y a otras partes interesadas del sector sanitario a profundizar en su comprensión de las enfermedades, los comportamientos humanos y los avances científicos, en un esfuerzo por avanzar en su camino hacia la cura. Para obtener más información, visite www.iqvia.com.

Acerca de Veeva SystemsVeeva es el líder mundial en software en la nube para la industria de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, Veeva presta servicio a más de 1.000 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las biotecnológicas emergentes. ComoCorporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones de futuro de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los resultados y beneficios esperados de las asociaciones de Veeva con IQVIA. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizar dichas declaraciones.

