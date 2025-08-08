ISX Financial EU PLC: El director general apelará la sentencia y las órdenes civiles australianas

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 8 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc ("la Compañía") ha sido informado por su director general y consejero delegado, N Karantzis, que presentará una apelación contra el resultado de los procedimientos del Tribunal Federal Australiano que concluyeron hoy.

El Tribunal ha ordenado la inhabilitación de Karantzis para dirigir empresas australianas durante seis años y su responsabilidad por el pago de un millón de dólares australianos en un caso interpuesto por el regulador de empresas australiano, derivado de su actuación como consejero delegado de Southern Cross Payments Limited en los sucesos de 2018 y 2020.

La Junta señala que el procedimiento fue civil y no penal, y se refiere a la divulgación y las comunicaciones corporativas que tuvo lugar hace entre cinco y siete años en circunstancias difíciles y sin precedentes que afrontó la empresa Southern Cross Payments.

Karantzis mantiene una sólida trayectoria y ha gestionado entidades financieras reguladas desde 2017, incluyendo el cargo de consejero delegado del holding de un operador del mercado australiano regulado por ASIC Tier 1 entre marzo de 2020 y marzo de 2022.

El consejo de administración de ISX Financial mantiene plena confianza en Karantzis.

Karantzis no puede hacer comentarios sobre la sentencia, dado que recurrirá.

El Consejo declara que, en virtud de sus obligaciones como entidad de dinero electrónico autorizada, ha notificado debidamente a las autoridades competentes los asuntos mencionados y adoptará todas las medidas prescritas por las leyes y directivas pertinentes que le sean aplicables.

