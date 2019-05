ITO devolverá 48 millones de dólares estadounidenses a un inversor extranjero

Publicado 09/05/2019 8:01:58 CET

- International Transit S.A.L. "Offshore" (ITO) alcanza un acuerdo en el Tribunal Ucraniano para la devolución de 48 millones de dólares estadounidenses a un inversor extranjero

KIEV, Ucrania, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La compañía libanesa International Transit S.A.L. "Offshore" (ITO), parte de LITAT Group, ha protegido sus propios derechos para devolver casi 48 millones de dólares de la compañía de cotización pública ucraniana "Dniprovsky Metallurgical Plant" (DMK), procedentes de un contrato para el suministro de acero (el "contrato de suministro"). El tribunal ucraniano ha podido tomar la decisión vinculante tras 17 meses de consideración.

El contrato para el suministro sobre el que se generó el conflicto, se firmó en septiembre de 2014. En marzo de 2017, DMK no cumplió sus obligaciones vis-a vis ITO y no suministró productos de acero, para los que recibió el pago por adelantado a principios de 2017 por 37.991 millones de dólares estadounidenses. El contrato de suministro dispuso que todas las disputas en cuanto a su implementación se dispusieran por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE). En septiembre de 2018, se hizo una sentencia arbitral en Estocolmo, que falló que DMK y su garante - Industrial Union of Donbass Corporation (IUD) - eran responsables grave y conjuntamente de pagar la deuda de ITO bajo el Contrato por una cantidad de aproximadamente 48 millones de dólares estadounidenses, lo que también incluye sanciones por intereses y multas.

Sin embargo, incluso antes de que ITO presentase una demanda al Tribunal de Arbitraje de Estocolmo en agosto de 2017, DMK ha cerrado un supuesto acuerdo de agencia (el "Acuerdo de Agencia") con PJSC 'Donetskkoks'. Según el Acuerdo de Agencia, Donetskkoks (incluso sin ser proveedor o fabricante de productos) habría supuestamente ejecutado las obligaciones de DMK vis-à-vis ITO por virtud del Acuerdo de Suministro. Este movimiento permitió a Donetskkoks presentar una contrademanda a DMK, argumentando que el Contrato principal no era válido. Dado que Donetskkoks no era la parte con la que se pactó este Contrato, DMK y Donetskkoks ignoraron la cláusula de arbitraje e iniciaron los procedimientos en el tribunal ucraniano.

El tribunal de primera instancia en Ucrania satisfizo totalmente las demandas de DMK en su demanda de que el Contrato no era válido sin tener en cuenta una cláusula de arbitraje válida. La decisión del tribunal de primera instancia ignoraba también muchas violaciones procedimentales que se hicieron hacia la compañía libanesa en el juicio, como el derecho de defensa, que forzó a la compañía libanesa a iniciar un proceso judicial contra el juez ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, tras 17 meses de consideración, en el juicio del 19 de abril de 2019, el Eastern Economic Court of Appeal localizado en Kharkiv sostuvo el llamamiento de ITO en el caso y canceló la decisión del tribunal de primera instancia que declaró el Contrato de suministro no válido, haciendo la decisión vinculante a favor de ITO. La decisión se hizo efectiva inmediatamente después del comunicado.

Esta declaración se basa en la información de dominio público relativa a las entidades y personas mencionadas anteriormente, así como en (i) los fallos y decisiones judiciales publicados en los casos N.º 824/239/18, 905/2247/17, y 905/2550/17; y (ii) la información revelada en el curso de las audiencias judiciales de dichos casos.

