Jared Schmidt de Canadá es coronado Campeón Mundial de Coctelería Sostenible 2025 por Flor de Caña

GRANADA, Nicaragua, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En una inspiradora celebración de talento, propósito y sostenibilidad, Jared Schmidt del Bar Osetra en Canadá fue coronado como "Campeón Mundial de Coctelería Sostenible 2025" durante la Final Global del reconocido Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña, celebrada el sábado 7 de marzo en las impresionantes isletas volcánicas de Granada, Nicaragua.

Para conmemorar el 135 aniversario de la marca, esta edición de la competencia rindió tributo a los cócteles clásicos, invitando a los bartenders a reinterpretar recetas icónicas desde una perspectiva moderna y sostenible.

La competencia reunió a 15 destacados mixólogos, seleccionados entre más de 25 países participantes a nivel mundial, quienes comparten el compromiso de Flor de Caña de construir un futuro más sostenible para la industria. Con el majestuoso Volcán Mombacho como telón de fondo, los finalistas demostraron su creatividad y maestría al elaborar cócteles que equilibraron un sabor excepcional con prácticas responsables con el medio ambiente. Flor de Caña, un ron certificado Carbono Neutral, destilado con 100% energía renovable y que ha sembrado más de un millón de árboles, continúa impulsando la sostenibilidad en la industria a través de iniciativas que inspiran a la comunidad global de bartenders.

Tras dos intensas rondas de competencia —incluyendo el innovador desafío final "Sustainable Market"— Jared obtuvo el primer lugar al impresionar al jurado con su talento y pasión. Su cóctel ganador, llamado "Por mundo limpio", es una reinterpretación sostenible de un cóctel de la era dorada, elaborado con Flor de Caña 12 Años, hongos caramelizados, azúcar de caña orgánica y nori, que crea un perfil de sabor audaz con un bajo impacto ambiental.

Como Campeón Global, Jared recibe el prestigioso título, un premio en efectivo de US$10,000, el trofeo de campeón y una evaluación de sostenibilidad para su bar o restaurante en alianza con la Sustainable Restaurant Association.

"Esta ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Flor de Caña, con los jueces y con mis compañeros competidores, y fue realmente especial poder conocer Nicaragua y conectar con una comunidad global de bartenders tan inspiradora", dijo Jared Schmidt.

El segundo lugar de la competencia fue otorgado a Phát Tran Guia de Firkin Bar en Vietnam, mientras que Dawid Stoch de Art Katowice Bar en Polonia obtuvo el tercer lugar, completando así una extraordinaria muestra del talento de la coctelería a nivel mundial.

El panel de jueces estuvo conformado por Danil Nevsky (2do en el Bar World 100 y Mejor Mentor Internacional de Bares – Tales of the Cocktail Spirited Awards), Kendall Hauer (experta en gastronomía y bebidas de lujo con sede en Miami), Luis Inchaurraga (mixólogo argentino con más de 25 años de experiencia) y Gary Gruver (Director Global de Operaciones de Bebidas en Marriott International).

Sobre Flor de Caña Flor de Caña es una marca de ron premium certificada Carbono Neutral y producida de manera sostenible del campo a la botella. Con una historia familiar desde 1890, es destilado con energía 100% renovable y añejado naturalmente a los pies de un volcán activo sin azúcar ni ingredientes artificiales. Reconocida como líder global en sostenibilidad, la marca ha recibido distinciones como "Productor Sostenible de Destilados" (Francia), "Premio Marca Ética" (Reino Unido) y "Mejor Destilería Sostenible de Ron" (EE.UU.). www.flordecana.com

