JCET firma un acuerdo comercial estratégico con Analog Devices para expandir su negocio de pruebas en Singapur

24/12/2019

SINGAPUR, 24 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- JCET Group Co., Ltd ("JCET") ha firmado un acuerdo comercial estratégico con Analog Devices Inc. ("ADI") según el cual JCET adquirirá el centro de pruebas de ADI en Singapur. Como parte de este acuerdo, JCET se hará cargo del nuevo negocio de pruebas de ADI en sus recién adquiridas instalaciones. La transferencia final de la propiedad del centro de pruebas de ADI en Singapur a JCET se hará efectiva en mayo de 2021.

"Este acuerdo con JCET, antiguo socio de pruebas y ensamblaje, permitirá a ADI beneficiarse de la experiencia en ingeniería operativa y de pruebas de la que hemos sido testigos durante muchos años como clientes de su planta en Singapur", dijo Steve Lattari, vicepresidente sénior de Operaciones Internacionales y Tecnología en ADI. "Anticipamos una transición sin complicaciones mientras trabajamos juntos para que esta nueva parte de nuestra relación se haga realidad", continuó el Sr. Lattari.

"ADI ha sido un cliente leal y muy apreciado para JCET. Esta oportunidad para ampliar nuestras capacidades de pruebas en Singapur y, lo que es más importante, nuestro negocio con ADI es un triunfo para ambas compañías", dijo Li Zheng, consejero delegado de JCET Group. "La inversión de JCET en este centro de Singapur también demuestra que, como empresa multinacional de semiconductores, seguiremos afianzando progresivamente nuestra expansión global y ofreciendo productos de circuitos integrados y servicios técnicos avanzados de primera clase a clientes locales e internacionales", continuó el Sr. Zheng.

JCET Group tiene seis fábricas localizadas en China, Singapur y Corea. Su centro de Singapur fue establecido en 1994 como el primer proveedor de OSAT (Pruebas y Ensamblaje Externalizados de Conductores) del territorio. Los servicios de pruebas de JCET en Singapur incluyen: clasificación de obleas, prueba final de cápsula, prueba de bandas, protuberancia de obleas y productos de obleas de todos los niveles.

Acerca de JCET

Fundado en 1972, JCET Group Co., Ltd. ("JCET") es uno de los proveedores líderes de pruebas y encapsulado para semiconductores en el mundo y el principal en China. Gracias a sus servicios integrales llave en mano que abarcan desde el diseño y la caracterización, a las protuberancias de obleas, el encapsulado y las pruebas, JCET es un socio estratégico para las empresas de semiconductores de un gran número de mercados y aplicaciones. La completa cartera de encapsulado de JCET y sus filiales incluye soluciones discretas, con plomo, laminadas, flip chip, sistemas de interconexión moldeados, encapsulado a nivel de la oblea y tecnologías de sistemas en cápsula. Con sede en Jiangyin (Jiangsu, China), JCET cuenta con una amplia base de producción internacional con operaciones en China, Singapur y Corea del Sur. JCET es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái. Para obtener más información, visite www.jcetglobal.com [http://www.jcetglobal.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Christopher Stai, subdirector de Comunicaciones deMarketing, tel.: (209) 534-6398, correo electrónico:christopher.stai@statschippac.com

Sitio Web: http://www.jcetglobal.com/