Jelena Janković se suma a EXPO 2027 Belgrado como Embajadora Global

(Información remitida por la empresa firmante)

BELGRADO, Serbia, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La ex número uno del mundo Jelena Janković ha sido nombrada Embajadora Global de EXPO 2027 Belgrado, convirtiéndose en la primera figura serbia del equipo de embajadores. Ayudará a presentar Serbia y EXPO 2027 mientras Belgrado se prepara para recibir al mundo.

Durante su carrera, Janković alcanzó el número uno mundial en 2008, ganó 15 títulos, llegó a la final del US Open y conquistó el título de dobles mixtos de Wimbledon. Representó a Serbia en cuatro Juegos Olímpicos.

Janković se une a los Embajadores de EXPO 2027 Usain Bolt, Jackie Chan y Lin Dan. Su nombramiento refleja la convicción de la Expo sobre el poder del deporte para trascender fronteras, conectar a las personas e inspirar metas.

"Es un honor excepcional para mí haber sido elegida Embajadora Global de EXPO 2027. A lo largo de mi carrera, siempre intenté representar a mi país con amor, orgullo y responsabilidad. Me alegra especialmente que, esta vez, no seré yo quien viaje por el mundo para representar a Serbia, sino que el mundo vendrá a nosotros. EXPO 2027 nos brinda la oportunidad de mostrar lo que Serbia ofrece hoy: nuestro talento, conocimiento, cultura, creatividad y, sobre todo, nuestra gente. Espero con ilusión formar parte de este momento tan especial para nuestro país y ayudar a recibir en Serbia a visitantes de todo el mundo", declaró Janković.

Expo 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema "Play for Humanity: Sport and Music for All." Más de 140 participantes internacionales han confirmado su participación y se esperan alrededor de cuatro millones de visitantes nacionales e internacionales.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

EXPO 2027 – COMUNICADO DE PRENSA / EMBAJADORA GLOBAL - mc Group

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