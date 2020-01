JinkoSolar se asocia con SISP para desarrollar una célula solar que se utilizará en aplicaciones espaciales

Publicado 08/01/2020 20:16:59 CET

SHANGHÁI, 7 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- JinkoSolar Holding Co., Ltd. (la "Compañía" o "JinkoSolar") , uno de los fabricantes de módulos solares más grandes e innovadores del mundo, ha anunciado hoy que la Compañía ha firmado un MdE con Shanghai Institute of Space Power-Sources (SISP) a fin de desarrollar conjuntamente la tecnología de células solares de alta eficiencia para aplicaciones espaciales y terrestres. Los innovadores e ingenieros de ambas partes desarrollarán conjuntamente células fotovoltaicas para el espacio con una oblea de silicio más eficiente, robusta y de bajo coste como sustrato inferior de soporte y celda inferior.

Esta tecnología solar de alta eficiencia aprovecha las obleas de silicio de bajo coste. Es fácil de fabricar a gran escala y puede generar una tasa de conversión más elevada, Además de contar con un diseño más sólido y resistente y presentar una degradación mucho menor para las células solares de próxima generación destinadas al espacio. Debido a sus eficiencias sin precedentes, también podría utilizarse en otras aplicaciones como unidades de energía auxiliar para vehículos, tejas solares para tejados, centrales eléctricas y sistemas de red inteligentes. Esta tecnología se encuentra en una fase temprana y requiere un desarrollo adicional. La presente asociación entre ambas compañías solares de élite impulsará dicho desarrollo tan necesario.

Esta cooperación no solo será un buen ejemplo de la aplicación espacial para la tecnología fotovoltaica, sino que también abrirá nuevas oportunidades para que el sector fotovoltaico chino crezca y se desarrolle en el extranjero.

El Dr. Jin Hao, vicepresidente de JinkoSolar, comentó: "La cooperación estratégica con Shanghai Institute of Space Power-Sources reviste una gran importancia para nosotros. En el futuro, continuaremos incrementando la cooperación técnica, liderando nuestro sector en nombre de la innovación técnica y ofreciendo paneles solares más eficientes con una gama más amplia de opciones para los clientes internacionales".

