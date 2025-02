Joico© anuncia a Kate Hudson como la primera portavoz mundial de celebridades

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ANGELES, 13 de febrero de 2025/PRNewswire/ -- Joico, conocida por su legado de rendimiento de productos y la alegría de vivir que aporta a los entusiastas del cabello de todo el mundo, está celebrando un hito increíble: 50 años de innovaciones para el cabello saludable. Preparada para una temporada de celebración definitiva, la alegre marca se complace en anunciar que la actriz, cantante y empresaria, KateHudson, se ha unido a la marca como su portavoz mundial de celebridades.

Basándose en una tradición de confianza en los salones de belleza, la marca de cabello saludable ahora ofrece esa misma experiencia de calidad de salón directamente a los consumidores a través de múltiples canales, haciendo que el cuidado capilar de lujo sea accesible y personal. Con sus 50 años de historia creando productos para el cuidado del cabello que proporcionan resultados reales, la campaña con Hudson destacará la redefinición del cabello saludable. Desde siempre.

La campaña de la marca y la asociación con Hudson se lanzarán en febrero de 2025 y durarán hasta finales del primer trimestre de 2026. Hudson tendrá un lugar destacado en la publicidad de la marca en todos los medios digitales, incluidas las redes sociales a nivel mundial, y en la publicidad impresa y en las tiendas y en la comercialización de la marca en los mercados norteamericanos.

El concepto creativo de la campaña, filmada en el sur de California con Hudson, aprovecha su carácter jovial innato. Este concepto, "lecciones de joi con Kate Hudson", es la interpretación de la marca de "encontrar el joi" sin perder la autenticidad y ofreciendo un toque relajado y elegante. La campaña mostrará un vistazo al mundo de Hudson y cómo encuentra el "joi".

La campaña colocará la marca heredada en primer plano para muchos consumidores en el hogar, al tiempo que se dirige a la comunidad de peluqueros profesionales y continúa su apoyo y compromiso con su audiencia principal.

Desde lanzamientos de nuevos productos hasta productos estrella, tanto la campaña como la asociación con Hudson tendrán algo que ofrecer a todos aquellos, tanto nuevos como antiguos, que disfrutan del joi de un cabello saludable.

Encuentre su joi en joico.eu y siga a Joico en sus canales de redes sociales para conocer todo lo relacionado con Joico + Kate Hudson.

Acerca de Kate Hudson

Kate Hudson es una actriz, cantante, compositora, productora, empresaria y autora de bestsellers nominada al Oscar y ganadora del Globo de Oro. Es mejor conocida por sus papeles en "Almost Famous", "How to Lose a Guy in 10 Days" y "Bride Wars", que también produjo. Coprotagonizó con Mark Wahlberg "Deepwater Horizon", "Marshall", junto a Chadwick Boseman y Sterling K. Brown y fue nominada a un Globo de Oro por su actuación en "Music". Coprotagonizó junto a Octavia Spencer la serie de Apple TV+, "Truth Be Told", y protagonizó el thriller de misterio de Ana Lily Amirpour "Mona Lisa and the Blood Moon". Formó parte del elenco estelar del éxito mundial "Glass Onion: A Knives Out Mystery", que se transmite en Netflix. El álbum debut de Kate, aclamado por la crítica, "Glorious", se lanzó en mayo de 2024 y la edición de lujo del álbum ya está disponible. Kate protagonizará la próxima serie de Netflix, "Running Point", que se estrena en febrero. Su actuación en "Shell" de Max Minghella, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, cosechó excelentes críticas y protagoniza junto a Hugh Jackman el próximo drama musical de Craig Brewer, "Song Sung Blue", para Focus Features. En 2013, Kate cofundó Fabletics, una marca de estilo de vida global centrada en la inclusión y la comunidad. Continuó expandiendo su imperio de bienestar con su nueva línea de suplementos nutricionales holísticos totalmente naturales, INBLOOM, presentada en 2020. Kate se convirtió en una autora superventas del New York Times en 2013, con su primer libro Pretty Happy: Healthy Ways to Love Your Body, que fue publicado por HarperCollins/Dey Street Books y su segundo libro Pretty Fun: Creating & Celebrating a Lifetime of Tradition en 2017. Ella y su hermano, Oliver Hudson, presentan el podcast "Sibling Revelry", que está disponible en iHeart Podcasts. Entre sus numerosas afiliaciones caritativas y humanitarias se incluyen el programa MindUP de la Fundación Hawn, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Baby2Baby, Operation Smile y muchas otras organizaciones. Visite KateHudson.compara obtener más información.

Acerca de Joico

Joico, una marca de Henkel, ha liderado la revolución del cabello saludable desde 1975 y, junto con las últimas innovaciones en el cuidado del cabello, crea un cabello hermoso y saludable que eleva tu espíritu e inspira confianza. "Joi" no solo está en nuestro nombre, está presente en todo lo que hacemos y en cada producto que fabricamos. Todas y cada una de nuestras innovaciones de productos se crean para ayudar a que el cabello recupere su estado más fuerte, brillante y saludable, incluso después de un uso y con cada uso posterior. Compartir el "JOI" de un cabello saludable es más que una promesa, es una garantía. Para obtener más información, visite www.joico.eu.

Acerca de Henkel

Con sus marcas, innovaciones y tecnologías, Henkel ocupa posiciones de liderazgo en el mercado mundial en los negocios industriales y de consumo. La unidad de negocio Adhesive Technologies es líder mundial en el mercado de adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales. Con Consumer Brands, la empresa ocupa posiciones de liderazgo especialmente en el cuidado del hogar y del cabello y en muchos mercados y categorías de todo el mundo. Las tres marcas más fuertes de la empresa son Loctite, Persil y Schwarzkopf. En el ejercicio 2023, Henkel registró unas ventas de más de 21.500 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de unos 2.600 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el índice bursátil alemán DAX. La sostenibilidad tiene una larga tradición en Henkel y la empresa tiene una clara estrategia de sostenibilidad con objetivos específicos. Henkel se fundó en 1876 y hoy emplea a un equipo diverso de unas 48.000 personas en todo el mundo, unidas por una sólida cultura corporativa, valores compartidos y un propósito común: "Pioneros de corazón por el bien de las generaciones". Más información en www.henkel.com.

