JT Group reconocido en la "Lista A de Cambio Climático" y en la "Lista A de Seguridad del Agua" de CDP por tercer año consecutivo

TOKIO, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Japan Tobacco Inc. (JT) (TSE: 2914) ha sido reconocida una vez más por su liderazgo en materia de sostenibilidad empresarial por la organización medioambiental mundial sin ánimo de lucro CDP. JT ha conseguido un puesto en la prestigiosa "Lista A" de CDP[1] por abordar el cambio climático y actuar para proteger la seguridad del agua por tercer año consecutivo.

JT es una de las 53 empresas en el mundo y 18 empresas en Japón que lograron la "Lista A de Cambio Climático" y la "Lista A de Seguridad del Agua", de entre más de 13.000 empresas que participan en el programa de divulgación ambiental del CDP en 2021. Esto supone el cuarto reconocimiento de JT por cambio climático tras los de 2016, 2019 y 2020, así como su tercer reconocimiento consecutivo por la seguridad del agua desde 2019.

Kazuhito Yamashita, Miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente Senior, Director de Sostenibilidad, Cumplimiento y Asuntos Generales, dijo: "Estamos encantados de haber sido incluidos en la "Lista A de Cambio Climático" y en la "Lista A de Seguridad del Agua" de CDP por tercer año consecutivo. Esto refleja claramente nuestros continuos esfuerzos por reducir nuestra huella medioambiental y ampliar nuestra transparencia en la divulgación de información. El interés de la sociedad por ESG y sus exigencias a las empresas aumentan año tras año. Creemos que el mundo ha despertado a la realidad de que es esencial que las empresas trabajen en la sostenibilidad, y las que no lo tienen en cuenta no pueden esperar un crecimiento continuo. En vista de ello, JT Group ha situado la sostenibilidad en el centro de su programa de gestión, y nuestros empleados trabajan codo con codo para abordar las cuestiones ESG. En particular, estamos avanzando de forma constante hacia el "Plan Medioambiental de JT Group para 2030" a un ritmo que superará nuestros objetivos. Seguiremos aumentando el valor creado por el Grupo y manteniendo la confianza de las partes interesadas."

JT Group lanzó en 2019 el "Plan Medioambiental de JT Group para 2030", que refleja los cambios en su entorno empresarial, con la "Energía y emisiones", los "Recursos naturales" y los "Residuos" como áreas clave de atención. Algunos ejemplos concretos de las medidas que el Grupo está adoptando para reducir su contribución al cambio climático son la introducción de energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades empresariales, así como de las materias primas y los servicios que adquiere. En cuanto a la seguridad del agua, el Grupo sigue reforzando las medidas que incluyen la reducción de la extracción de agua en su negocio y la mejora de la gestión del riesgo del agua en la cadena de suministro.

Además, JT Group planea actualizar los objetivos de "Energía y Emisiones" en el "Plan Medioambiental de JT Group para 2030", con el fin de cumplir con su responsabilidad social de contribuir a construir una sociedad descarbonizada en todo el mundo. Para garantizar la transmisión de un medio ambiente sano y sostenible a las generaciones futuras, JT Group se compromete a lograr un equilibrio entre las actividades empresariales y la preservación del medio ambiente, abordando los retos medioambientales en la sociedad en general y en la cadena de valor del Grupo.

Acerca de CDP

CDP (sede en Londres) es la principal organización internacional sin ánimo de lucro que acelera la acción para lograr economías sostenibles, evaluando la información y las acciones de empresas de todo el mundo. En representación de más de 590 inversores con activos de 110 billones de dólares, CDP envía cuestionarios a las empresas que cotizan en las bolsas de todo el mundo, preguntándoles sobre sus actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y salvaguardar los recursos hídricos, y luego evalúa las respuestas y publica las puntuaciones.

Japan Tobacco Inc. es una empresa tabacalera líder a nivel internacional que opera en más de 130 países. Con aproximadamente 58.000 empleados, fabrica y vende algunas de las marcas más conocidas del mundo, como Winston, Camel, MEVIUS y LD. JT Group está comprometido con la inversión en Productos de Riesgo Reducido (RRP) y actualmente comercializa sus productos de tabaco calentado bajo su marca Ploom y varios productos de cigarrillos electrónicos bajo su marca Logic. El Grupo también está presente en los negocios farmacéutico y de alimentos procesados. Para más información, visite https://www.jt.com/.

[1] CDP puntúa a las empresas de la D a la A en función de su comportamiento medioambiental, que comienza con la divulgación y avanza hacia la concienciación, la gestión y, finalmente, el liderazgo. La lista A de CDP reconoce a las empresas del mundo que lideran el desempeño ambiental.