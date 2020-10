-JUD care lanza el Programa Internacional de Socios para su Ward sROOM portátil, una solución revolucionaria para el aislamiento del paciente

SHENZHEN, China, 16 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- JUD care, una empresa líder de alta tecnología en el campo de las soluciones médicas y sanitarias inteligentes, ha iniciado su programa de socios internacionales para su recién lanzado ward sRoom ("sRoom") portátil, una solución revolucionaria para el aislamiento de pacientes que permite al personal médico establecer rápidamente salas de aislamiento de emergencia en diferentes lugares. En solo 10 minutos, se puede erigir una sala de aislamiento de presión negativa para una sola persona de más de 6 metros cuadrados, lo que lo convierte en un equipo importante para emergencias de salud, especialmente cuando se trata de combatir enfermedades infecciosas. Se anima a las personas u organizaciones interesadas en este Programa Internacional de Socios a preguntar poniéndose en contacto con la empresa directamente en judcare@clearofchina.com[mailto:judcare@clearofchina.com].

"El aislamiento es la solución básica y definitiva para prevenir y controlar las infecciones respiratorias. La ward sROOM portátil de JUD care, que representa bien nuestra misión, Empower Healthcare with Technology and Commence, es una solución revolucionaria para el aislamiento instantáneo, ayudando al personal médico a implementar intervenciones rápidas y fiables para contener la propagación del virus, así como salvaguardar la salud humana", dijo He Wei, responsable de operaciones de JUD care. "El brote repentino y la rápida propagación de COVID-19 en todo el mundo ha hecho hincapié en la necesidad de una coordinación internacional. Damos la bienvenida a más personas a unirse a nosotros como nuestros socios internacionales en esta batalla global."

La sRoom ofrece aislamiento completo, filtración avanzada y flujo de aire fresco a sucio, creando un entorno de presión negativa que evita fugas de aire contaminadas y reduce la concentración de partículas infecciosas dentro de la habitación. El dosel ignífugo crea un espacio hermético, y el sistema de bloqueo automático de la puerta elimina el contacto con las manos, reduciendo así cualquier riesgo de transmisión. Mientras tanto, múltiples filtros de aire suministran aire fresco a una velocidad de 150m(3)/h, mientras que la salida de escape con filtro HEPA y sistema de desinfección doble captura más del 99,99% de partículas, ventilando la habitación más de 12 veces por hora para reducir la concentración de patógenos.

Para crear un entorno médico inteligente y eficiente, la sRoom está equipada con una amplia gama de interacciones inteligentes. Supervisa y muestra información crítica sobre la pantalla táctil LCD en tiempo real, incluida la presión ambiente, la temperatura, los niveles de humedad, la calidad del aire y mucho más. Mientras tanto, el sistema de control de temperatura ajustable mantiene una temperatura entre 20-26°C, creando un ambiente médico cómodo.

Además, es seguro y fiable. Con una fuente de alimentación de respaldo de emergencia y un sistema de control dual, así como recordatorios automáticos que marcan la vida útil de los componentes, la sRoom mantiene las operaciones en caso de corte de corriente.

Además, esta solución rentable es altamente móvil y fácil de implementar, gracias a sus ruedas universales y forma compacta cuando se dobla. Cuando se configura, la sRoom puede acomodar una cama de hospital, equipo médico, e incluso un inodoro seco incorporado, enchufe, y tubería de oxígeno. Después de su uso, el marco de metal y la lona reutilizable se pueden simplemente desinfectar, plegar y almacenar.

Proporcionando aislamiento instantáneo del paciente y control eficaz de la infección a través de una experiencia intuitiva, la sRoom ofrece un valor significativo a los departamentos de salud de amplio alcance en una inversión única ventajosa, sirviendo como un equipo clave en varios escenarios de atención médica.

Acerca de JUD care

JUD care es una de las empresas líderes de alta tecnología en el campo de las soluciones médicas y sanitarias inteligentes. Con sede en Shenzhen, China, JUD care posee una red completa de I+D, marketing y servicio y más de 1.400 empleados. Sus productos y servicios se pueden encontrar en más de 3.500 hospitales en 30 provincias de China y más de 50 países y regiones de todo el mundo.

Para más información, visite: https://s-room.clearofchina.com/ [https://s-room.clearofchina.com/] o síganos en: https://www.linkedin.com/company/judcare/ [https://www.linkedin.com/company/judcare/]

