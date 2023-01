Kandao lanza terminal de videoconferencia independiente Kandao Meeting Ultra en CES 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 6 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Kandao se complace en anunciar el lanzamiento de Meeting Ultra, un dispositivo de conferencia 360 con dos pantallas táctiles inclinables adjuntas para permitir a los usuarios tener reuniones de conferencia en cualquier lugar, en cualquier momento y de la forma que deseen. El Kandao Meeting Ultra ganó el premio CES 2023 Best of Innovation por su diseño innovador de un dispositivo de conferencia con todo incluido.

Esta nueva iteración en nuestra serie de conferencias de reuniones híbridas se basa en nuestro galardonado Meeting Pro anterior. Al igual que los modelos anteriores, Meeting Ultra cuenta con dos lentes para la captura de video panorámico, micrófonos omnidireccionales que captan audio hasta 18 pies, altavoces HiFi y un sistema operativo Android incorporado, para que el dispositivo pueda conectarse directamente a cualquier monitor y función como un terminal de videoconferencia independiente. El algoritmo de IA de seguimiento inteligente permite que el dispositivo combine entradas de audio y video para enfocarse siempre en los oradores activos en cualquier reunión.

Lo más importante en esta nueva iteración es el aumento de la calidad de video a 4K 30FPS y dos pantallas táctiles inclinables para permitir a los usuarios ver a los participantes remotos e iniciar sesión fácilmente en las plataformas de conferencias directamente desde el dispositivo. Con la adición de dos pantallas, los usuarios ya no necesitan volver la cabeza hacia los monitores externos, mostrando así a los participantes remotos un lado de la cara, un desafío común de los dispositivos de conferencia 360. Los usuarios pueden mirar directamente a la cámara y las pantallas, por lo que sus rostros siempre estarán en el marco para los participantes remotos.

El cuerpo exterior del Kandao Meeting Ultra incluye dos puertos HDMI OUT para admitir hasta dos pantallas de visualización externas y un puerto HDMI IN para compartir la pantalla desde una computadora directamente a las dos pantallas adjuntas. También hay un puerto ethernet para conectividad por cable, 3 puertos USB A para conectar el teclado y el mouse, un puerto USB C para periféricos (cámara, micrófono o altavoces adicionales) y una ranura para tarjeta SD para grabar reuniones.

Las opciones de conectividad adicionales incluyen un punto de acceso 5G, una red wifi o LAN para permitir que los usuarios tengan reuniones de conferencia en cualquier lugar. Los dispositivos Kandao son compatibles con todas las principales plataformas de videoconferencia, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack y Cisco Webex.

El dispositivo está diseñado para ser flexible a las necesidades del usuario comercial. Puede estar situado de forma permanente en el medio de la sala para configurarlo rápidamente para llamadas de conferencia, o puede llevarse de una oficina al sitio de un cliente. Esto es perfecto para transmisiones panorámicas desde salas de conferencias, presentaciones de una sola persona, debates en salas pequeñas, reuniones de directorio y reuniones en el terreno para equipos de respuesta a emergencias.

Kandao cree que Meeting Ultra ofrece portabilidad y flexibilidad inigualables para los usuarios empresariales. A medida que el mundo cambia a reuniones híbridas, las salas de conferencias deben actualizarse y los empleados deben estar equipados con nuevas herramientas que permitan la experiencia inmersiva de las reuniones en persona, incluso desde las ubicaciones más remotas.

Acerca de la Compañía

Kandao es una empresa emergente de investigación y hardware de realidad virtual centrada en la creación de productos de imágenes de próxima generación, que enriquecen la experiencia de la vida humana. Impulsado por el desarrollo de hardware y software, Kandao es pionero en tecnología de RV, cámaras de vídeo Ultra-HD y cámaras de videoconferencia. Fundada en 2016, es la primera empresa china galardonada con el premio CES Best of Innovation en la categoría de imágenes digitales, y la primera empresa en utilizar su cámara 12K 3D VR para transmitir en vivo en 8K VR.

¿Tiene preguntas o consultas de los medios? Comuníquese con nuestro director de crecimiento, Jiawei Chen en jiawei@kandaovr.com, o contacte con nuestro equipo de ventas en sales@kandaovr.com

