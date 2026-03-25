(Información remitida por la empresa firmante)

- Karsan apunta a estar entre los 5 primeros de Europa con sus productos innovadores y soluciones de alta tecnología

ESTAMBUL, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marca líder mundial en movilidad tecnológica para el transporte público de última generación, incrementó su facturación un 11% hasta alcanzar los 330 millones de euros en el año 2025. Karsan, que generó 220 millones de euros en facturación por la venta de vehículos eléctricos, experimentó un aumento del 43% en sus exportaciones, llegando a los 197 millones de euros. Con el objetivo de mantener su crecimiento en Europa, Karsan planea iniciar operaciones de transporte público autónomo sin conductor en 2026. El director ejecutivo de Karsan, Okan Baş, afirmó que los modelos Karsan e-JEST y e-ATAK conservan el liderazgo en sus respectivos segmentos en el mercado europeo del transporte público y añadió: "Turquía es la base de producción europea en la fabricación de autobuses y minibuses. Karsan gestionó el 80% de las exportaciones de minibuses y autobuses eléctricos desde Turquía a Europa entre 2019 y 2025". Haciendo hincapié en que su objetivo es mantener su crecimiento en Europa impulsando sus ventas de vehículos eléctricos en 2026 y situándose entre los 5 principales actores del mercado europeo en los próximos cinco años, Okan Baş mencionó: "Por supuesto, somos conscientes de que nuestra presencia en los mercados existentes no es suficiente para alcanzar este objetivo. En consecuencia, nos expandiremos a nuevos mercados. En 2026, nos centraremos en algunos países nórdicos. No operamos en los Países Bajos, Suecia, Noruega ni Alemania. En estos mercados, iniciaremos primero nuestra reestructuración organizativa. También reforzaremos nuestra presencia en los mercados español y polaco, en los que entramos el año pasado. Nuestro objetivo es ampliar nuestra flota de vehículos eléctricos en Europa hasta superar las 2.800 unidades, lo que representa un crecimiento superior al 30%. La movilidad autónoma es uno de nuestros ejes estratégicos. Nos centraremos en Europa con el e-ATAK autónomo de 8 metros y en América con el e-JEST autónomo de 6 metros. En el ámbito de la movilidad autónoma, hemos comenzado a trabajar para eliminar la figura del conductor de seguridad del vehículo. Nuestro objetivo es iniciar operaciones totalmente autónomas en Stavanger para el tercer trimestre de 2026. Hacia finales de 2026, añadiremos otro vehículo eléctrico a nuestra gama de productos. Reforzamos constantemente nuestra presencia ampliando nuestra gama de productos y acelerando nuestro desarrollo tecnológico".

Gracias a su visión "Un paso adelante en el futuro de la movilidad", Karsan, que ha liderado la transformación del transporte público a nivel mundial, cerró otro año de éxito. Aprovechando el fuerte impulso del sector del transporte público con vehículos eléctricos y autónomos, Karsan continúa fortaleciendo su presencia global a través de una flota de vehículos en 27 países. Con más de 2.100 vehículos eléctricos, Karsan ha contribuido significativamente a la transformación del transporte público, fijándose una meta aún mayor para 2026.

Okan Baş, consejero delegado de Karsan, destacó: "Incrementamos nuestra facturación total un 11% con respecto a los 296 millones de euros de 2024. Los vehículos eléctricos representan 220 millones de euros de esta cifra. Por lo tanto, incrementamos nuestra facturación de vehículos eléctricos en 59 millones de euros. Esta facturación, que registró un crecimiento significativo del 37%, representó el 67% de nuestra facturación total. El año pasado, aumentamos nuestra facturación por exportaciones un 43%, hasta alcanzar los 197 millones de euros, e impulsamos nuestro EBITDA de 32 millones de euros en 2024 a 54 millones el año pasado".

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