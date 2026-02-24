(Información remitida por la empresa firmante)

Kennametal lanza el programa global "Maquinista del Año" para honrar a clientes antiguos y líderes de la industria

PITTSBURGH, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), líder mundial en soluciones de corte de metal, anunció hoy el lanzamiento de su programa Maquinista del Año, una nueva iniciativa anual diseñada para reconocer la habilidad, la dedicación y la innovación de los maquinistas que son nuestros clientes desde hace tiempo en todas las regiones. Los ganadores se anunciarán en América, EMEA, APAC e India.

"Los maquinistas son la columna vertebral de la fabricación", explicó Eddie McBarnett, vicepresidente de Marketing y Estrategia de Kennametal. "Las innovaciones de Kennametal siempre se han basado en las necesidades de estos profesionales cualificados con soluciones de herramientas que cortan más rápido, duran más y ayudan a los talleres a lograr mayor precisión y rentabilidad".

El programa Maquinista del Año celebra esta sólida colaboración premiando a los maquinistas que encarnan la artesanía y la innovación. Los equipos de América, EMEA, APAC e India reconocerán a un maquinista que demuestre lo mejor de la excelencia en mecanizado de su región.

"Nuestra búsqueda global del Maquinistas del Año es más que un concurso: es una celebración de las colaboraciones y la experiencia que impulsan nuestra industria", afirmó Scott Etling, vicepresidente de Gestión de Marketing de Producto.

Para participar, los participantes deben publicar un video breve y atractivo en sus redes sociales, compartiendo cómo usan los productos Kennametal y por qué deberían ser seleccionados como "Maquinista del Año". Los participantes deben etiquetar a Kennametal, incluir la etiqueta #KMTMachinist y haber usado activamente los productos Kennametal en su taller durante al menos el último año. Los equipos de marketing de la empresa seleccionarán a los finalistas a nivel regional, y la votación final estará abierta al público en las redes sociales de Kennametal.

Cada ganador regional recibirá lo siguiente:

Aparición en el sitio web, blog y redes sociales de Kennametal

Paquete de premios que incluye señalización y productos exclusivos

7.500 dólares (el equivalente en dólares estadounidenses) en una caja de herramientas de marca "Maquinista del Año" y herramientas Kennametal

Invitación a realizar demostraciones de mecanizado en vivo en una feria comercial internacional (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, según corresponda)

Designación automática como Embajador de la Marca Kennametal

Línea de tiempo

Febrero de 2026 — Lanzamiento oficial del programa

— Lanzamiento oficial del programa Junio de 2026 — Anuncio de los nominados regionales y comienzo de la votación

— Anuncio de los nominados regionales y comienzo de la votación Septiembre/octubre de 2026 — Se anuncian los ganadores regionales en ferias comerciales y en línea

Para conocer todos los detalles, las pautas de presentación y la información de votación, visite la página de Maquinista del Año de Kennametal.

Acerca de KennametalCon más de 85 años como líder en tecnología industrial, Kennametal Inc. ofrece productividad a sus clientes mediante ciencia de materiales, herramientas y soluciones resistentes al desgaste. Clientes de los sectores aeroespacial y de defensa, movimiento de tierras, energía, ingeniería general y transporte recurren a Kennametal para fabricar con precisión y eficiencia. Diariamente, aproximadamente 8.100 empleados ayudan a clientes en casi 100 países a mantenerse competitivos. Kennametal generó 2.000 millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2025. Más información en kennametal.com . Siga a @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.

