(Información remitida por la empresa firmante)

-Instrucciones de transferencia bancaria en más de 75 divisas: Keyrails presenta la mayor red RTGS de terceros del mundo para mercados emergentes

Stable OS 2.0 permite a las instituciones financieras ejecutar pagos comerciales mediante una instrucción de transferencia unificada en más de 100 mercados y más de 75 divisas, con liquidación en el banco beneficiario a través del sistema RTGS local. Las relaciones bancarias directas de Keyrails en Nueva York, Londres y Hong Kong amplían su cobertura horaria en múltiples zonas horarias y permiten un tiempo de actividad promedio de 12 horas para el procesamiento.

LONDRES, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Keyrails anunció hoy Stable OS 2.0, una plataforma de ejecución de pagos institucional y compatible con stablecoins, diseñada para pagos comerciales de alto valor en mercados emergentes.

Para bancos, empresas fintech y operadores comerciales, los pagos transfronterizos no solo representan un problema de velocidad, sino también de ejecución. Los flujos de importación, exportación y materias primas de alto valor suelen transitar por cadenas de corresponsales fragmentadas, múltiples intermediarios, formatos de pago inconsistentes y requisitos específicos de cada corredor, lo que limita el control sobre el momento en que los fondos llegan al banco beneficiario. Stable OS 2.0 está diseñado para cambiar esta situación. La plataforma permite a las instituciones ejecutar pagos comerciales mediante una instrucción de transferencia unificada, enrutada a través de SWIFT (utilizando el código BIC KEYRCA62 de Keyrails) en más de 100 mercados y más de 75 divisas, con liquidación en el banco beneficiario mediante RTGS local.

Los mensajes de transferencia creados con Stable OS 2.0 siguen un esquema POBO, lo que significa que el remitente original se convierte en el remitente real del mensaje SWIFT para todas las divisas. Stable OS 2.0 también genera automáticamente códigos de seguimiento UETR.

"Los pagos comerciales aún dependen de una cadena de intermediarios que nadie controla de principio a fin", afirmó Berhan Kongel, consejero delegado de Keyrails. "Stable OS 2.0 ofrece a las instituciones una ruta de ejecución estandarizada en mercados complejos: los pagos se pueden instruir directamente desde monederos de stablecoins, se procesan mediante una sola instrucción de transferencia y un solo flujo, y se liquidan en el banco beneficiario a través del sistema RTGS local".

Una transferencia bancaria diferente a las de siempre

Stable OS 2.0 conecta las stablecoins con las redes RTGS locales a través de más de 450 cuentas nostro en más de 100 jurisdicciones. RTGS es una red interbancaria rápida que permite a Keyrails liquidar fondos en las cuentas de los beneficiarios sin un enrutamiento complejo, generalmente asociado con la lentitud de las transferencias SWIFT.

Al estandarizar la ejecución de pagos comerciales, Keyrails ayuda a las instituciones a reducir las transferencias operativas, mejorar la trazabilidad y operar a través de corredores complejos y divisas exóticas con mayor previsibilidad.

Acerca de Keyrails

Keyrails es un sistema operativo de comercio basado en stablecoins que unifica pagos, tesorería y crédito para las finanzas B2B globales en mercados emergentes.

Más información sobre Stable OS 2.0 en keyrails.com.

Contacto para medios: enterprise@keyrails.com

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