KT Corp. debuta con nuevos servicios 5G en el MWC 2019 (1)

Publicado 01/03/2019 16:03:16 CET

-- El líder coreano de las telecomunicaciones prepara la comercialización del 5G a gran escala -- El presidente de KT, el Sr. Hwang, afirma que el 5G hará del mundo un lugar mejor para todos

SEÚL, Corea del Sur, 1 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- KT Corporation la empresa de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur, se está preparando para llevar a cabo la primera comercialización del 5G a gran escala del mundo en marzo, hecho que acelerará el liderazgo tecnológico internacional de la empresa.

El líder coreano de las telecomunicaciones está mostrando sus últimos servicios y tecnología 5G, desde robots de IA hasta un sistema de vuelo para rescates, en el Mobile World Congress (MWC) 2019, celebrado esta semana en Barcelona (España). El eslogan de KT en el MWC es "Ya es una realidad: el 5G de KT y la próxima plataforma inteligente" ("Now a Reality, KT 5G and the Next Intelligent Platform").

Durante su discurso de apertura en el MWC, el presidente y consejero delegado de KT, Hwang Chang-Gyu, afirmó que la nueva era del 5G transformará el mundo en un lugar mejor para todos. "La próxima revolución móvil aportará beneficios y hará que se creen más negocios y empresas. Así mismo, llevará la experiencia del usuario a un nuevo nivel de máxima versatilidad e inmersión", declaró.

"En marzo, KT será la primera empresa del mundo en presentar 'verdaderos' servicios móviles 5G", afirmó el presidente Hwang, a quien a menudo se le conoce como el "Sr. 5G", dada su pasión y dedicación por lanzar tecnología inalámbrica de próxima generación. "En la era del 5G, las cámaras para el cuello, las gafas de realidad virtual y todo tipo de dispositivos se conectarán al 5G, lo que contribuirá a una vida más fácil para la humanidad".

El Sr. 5G fue el primero en mencionar el futuro del 5G en el MWC 2015, donde habló sobre una red 5G comercial prevista para 2019. "Hoy, me gustaría anunciar que la promesa que hice hace cuatro años por fin se ha cumplido", dijo durante su discurso en el MWC 2019.

Los primeros servicios 5G de prueba del mundo en las Olimpiadas de Pieonchang

KT, anteriormente conocida como Korea Telecom, presentó los primeros servicios 5G de prueba del mundo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang, en febrero del año pasado. El plan de la empresa para los servicios de prueba, como retransmisiones en directo con realidad virtual de 360 grados, fue aprobado posteriormente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como estándar internacional.

Después de lanzar la red 5G comercial a gran escala, KT tiene programado centrarse en cinco áreas clave, entre las que se incluyen las ciudades inteligentes, las fábricas inteligentes, los automóviles conectados, los medios de comunicación 5G y la nube 5G. KT está colaborando con varias empresas y con el Gobierno de Corea para desarrollar servicios 5G en los sectores Business to Business (B2B) y Business to Government (B2G).

KT implementó la primera fase de su red 5G a finales de noviembre de 2018. El nuevo servicio se lanzó en el área metropolitana de Seúl, en las principales ciudades metropolitanas más pobladas del país (al margen de la capital) y en áreas aisladas como Jeju, Ulleungdo y las islas Dokdo. La empresa de telecomunicaciones líder de Corea pretende expandir su red 5G nacional a 24 ciudades principales; rutas de transporte clave, como autopistas, metro y ferrocarril de alta velocidad; grandes universidades y áreas comerciales en vecindarios.

Según un informe publicado el año pasado por el Instituto de Investigación Económica y de Gestión de KT, se espera que la red 5G comercial de Corea del Sur cree al menos 30,3 billones de wones en valor socioeconómico para 2025, el 1,5% del producto interior bruto (PIB) del país. El informe calcula que la cifra aumentará hasta los 47,8 billones de wones como mínimo para 2030, el 2,1% del PIB.

KT y Nokia aceptan colaborar en el futuro del 5G

Como líder global en 5G, KT está haciendo todo lo posible para ampliar sus colaboraciones con empresas TIC innovadoras de todo el mundo. Su 5G Open Lab (https://5GOpenLab.com [https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F5GOpenLab.com&data=02%7C01%7Ckiwi.choi%40prnasia.com%7C4d28967cc2a6449cfaa008d69d5ca347%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C636869418570865580&sdata=34ZGj5%2FS98iFyYwoyJzqIs9fnpXUYtJvNfbKkJJReLM%3D&reserved=0]), un banco de pruebas colaborativo, ya ha conseguido atraer a los principales socios corporativos a nivel local y global, como Samsung Electronics, Hyundai Mobis, Posco, Intel, Ericsson y Nvidia. KT pretende forjar 1000 asociaciones para 2020. También ha firmado acuerdos con Cisco, Intel y Qualcomm para colaborar en la preparación de servicios 5G comerciales.

Con ocasión del MWC 2019, KT y Nokia firmaron el 24 de febrero un memorando de entendimiento para colaborar en varias tecnologías 5G, entre las que se incluyen las NFC y la segmentación de red, con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones y modelos de negocio para los clientes empresariales de los operadores. El trabajo conjunto, que se llevará a cabo en Seúl a finales de este año, incluye garantía y orquestación de servicios para la era del 5G, con el objetivo de ofrecer automatización de extremo a extremo y nuevas oportunidades de ingresos.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Nokia para llevar a cabo estas innovadoras pruebas", declaró el director de Tecnología de KT, Jeon Hong-Beom. "Esta colaboración garantizará que podamos aprovechar las soluciones probadas de Nokia y los mejores servicios profesionales para ofrecer una experiencia superior y diferenciada a nuestros suscriptores".

"Con Corea, uno de los países líderes en la implementación inicial del 5G, estamos encantados de trabajar con KT para ayudarles a desarrollar una red preparada para el futuro", comentó Bhaskar Gorti, presidente de Nokia Software. La cartera integral de Nokia permitirá que KT mejore su experiencia de cliente y la eficiencia de la red".

KT también se asoció con Saudi Telecom Company (STC) para mejorar las redes móviles y fijas de Arabia Saudí y para colaborar en los servicios de telecomunicaciones de próxima generación. La empresa coreana de telecomunicaciones tiene previsto exportar a Oriente Medio sus servicios basados en TIC, como el servicio de Internet de alta velocidad GiGA Wire, el servicio de seguridad visual GiGAeyes, los servicios 5G, la RV y la RA, así como sus servicios de datos masivos.

Robots 5G, Skyship, RV y Remote Cockpit en el estand de KT

En la zona de exposición Innovation City del MWC, KT presenta sus últimas innovaciones y servicios 5G, desde robots impulsados por IA hasta un sistema de vuelo para rescates de emergencia, y ofrece a los visitantes la oportunidad de comprobar cómo la próxima generación de redes inalámbricas transformará sus vidas, tanto en el presente como en el futuro.

"Oye, Genie, tráeme una botella de agua", dice un huésped mientras interactúa con el dispositivo asistido por voz basado en IA de KT para habitaciones de hotel. Poco después, un robot mayordomo autónomo se abre paso para acercar el agua a la puerta de la habitación.

Un cliente pide un café utilizando la máquina barista de IA impulsada por 5G de KT, b;eat 2(nd) Evolution (b;eat2E), que emplea un brazo robótico que proporciona 47 bebidas personalizadas de manera autónoma. En asociación con Dal.Komm Coffee, el primer robot de Corea que sirve café, el nuevo café 5G es capaz de ofrecer un servicio más rápido que con el servicio de Internet por cable.

