- KT SAT y SKY Perfect JSAT firman un memorando de entendimiento para I+D conjunta en tecnologías 5G NTN basadas en GEO

SEÚL, Corea del sur, 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- KT SAT, el operador líder de comunicaciones por satélite de Corea, y SKY Perfect JSAT Corporation, el principal proveedor de servicios satelitales de Japón, anunciaron que firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para desarrollar y probar conjuntamente las tecnologías de red no terrestre (NTN) 5G y prepararse para la futura comercialización de servicios 5G NTN basados en GEO.

Mediante este memorando de entendimiento, ambas compañías buscan impulsar conjuntamente la validación técnica de equipos terrestres y de usuario NTN basados en GEO, con el objetivo de establecer una arquitectura de referencia para operaciones NTN 5G transparentes en GEO utilizando frecuencias de banda Ka y Ku. La colaboración busca promover la interoperabilidad de estándares abiertos y fortalecer la colaboración con proveedores de tecnología globales.

La colaboración se centrará en actividades de investigación prácticas y coordinadas para validar el rendimiento del sistema 5G NTN en un entorno operativo real de satélites GEO. Esto incluye la realización de pruebas conjuntas utilizando bancos de pruebas 5G NTN compartidos, la definición de arquitecturas de referencia para sistemas gNB/5GC (terrestre) y de equipos de usuario (UE) que cumplan con los estándares 3GPP, y el intercambio de resultados y parámetros del sistema para mejorar la alineación técnica. Para llevar a cabo esta investigación y desarrollo, SKY Perfect JSAT también planea utilizar el "Laboratorio Universal de Innovación NTN" establecido por la empresa.

Además, las dos compañías planean explorar la interoperabilidad y las capacidades de roaming entre sus respectivas redes satelitales GEO y apuntan a evolucionar esta asociación 5G NTN en una Alianza NTN Global, ampliando la colaboración con operadores satelitales internacionales y socios del ecosistema para acelerar la comercialización de 5G NTN.

Al establecer un ecosistema global 5G NTN mediante la interoperabilidad de estándares abiertos, esta alianza generará beneficios mutuos tanto para los usuarios finales como para los operadores satelitales. El ecosistema ampliado impulsará economías de escala en la producción de terminales, haciendo que las terminales 5G NTN sean más asequibles y accesibles para una mayor gama de clientes en todo el mundo. Esta colaboración también fortalecerá la resiliencia mutua y las capacidades de preparación ante desastres, permitiendo a ambas compañías proporcionar comunicación durante emergencias y desastres naturales, garantizando una conectividad ininterrumpida.

"Esta alianza representa un hito clave para el desarrollo de NTN basado en GEO", afirmó Youngsoo Peter Seo, consejero delegado de KT SAT. "A partir de los logros de esta colaboración conjunta, KT SAT explorará activamente la comercialización de sistemas terrestres y terminales basados en NTN, con el objetivo de mejorar la competitividad de su satélite GEO de próxima generación en el mercado global".

"Creemos que esta iniciativa nos acercará a nuestro objetivo de un mundo conectado en cualquier momento y lugar", afirmó Eiichi Yonekura, director representante, director general y consejero delegado de SKY Perfect JSAT. "Al aprovechar las tecnologías y la experiencia que ambas compañías han desarrollado, promoveremos el desarrollo de un ecosistema 5G NTN integrado que conecte las redes espaciales y terrestres".

Este anuncio se realizará oficialmente durante 6G Mobile Korea 2025 el 30 de octubre.

