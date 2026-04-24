(Información remitida por la empresa firmante)

- KuCoin lanza KuCard en la red global de Mastercard en Australia, impulsando los pagos con criptomonedas en el mundo real

El primer lanzamiento de KuCard en Australia permite realizar pagos con criptomonedas sin complicaciones a millones de comercios que aceptan Mastercard

SÍDNEY, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, plataforma líder mundial de criptomonedas, anunció hoy el lanzamiento de pagos directos con criptomonedas a través de la red global de Mastercard para usuarios elegibles en Australia. Esto les permitirá realizar compras cotidianas con criptomonedas en cualquier lugar donde se acepte Mastercard. Gracias a una alianza con Immersve, miembro principal de la red Mastercard, la solución permite a los usuarios realizar compras respaldadas con criptomonedas en cualquier plataforma que acepte Mastercard, incluyendo Apple Pay y Google Pay, reforzando así el compromiso de KuCoin con una infraestructura basada en la confianza y la utilidad práctica de los activos digitales.

Gracias a esta integración, USDC se puede usar para financiar gastos cotidianos en tiempo real en el punto de venta. En su lanzamiento, el servicio admite 37 pares de negociación de USDC, lo que permite a los usuarios elegibles pagar con activos digitales compatibles. Al finalizar la compra, los activos digitales se convierten a moneda fiduciaria para su liquidación a través de la red global de pagos de Mastercard, de modo que los usuarios pueden pagar con una experiencia de tarjeta familiar sin necesidad de convertir manualmente los fondos con antelación.

El lanzamiento refleja la estrategia de KuCoin de priorizar la confianza: fortalecer la seguridad, la transparencia y el cumplimiento normativo, al tiempo que se expande el uso práctico de las criptomonedas en el mundo real. KuCoin continúa invirtiendo en una infraestructura sólida para usuarios y socios, con el objetivo de reforzar la confianza en el ecosistema de activos digitales mediante iniciativas de seguridad y rendición de cuentas.

BC Wong, consejero delegado de KuCoin, declaró: Para que los activos digitales sean útiles en el mundo real, se requiere una infraestructura confiable: sistemas seguros, estándares de cumplimiento claros y protección para el usuario. Este lanzamiento ofrece la aceptación de Mastercard a nuestros usuarios en Australia, se basa en nuestro registro AUSTRAC DCE y refleja el compromiso de KuCoin con la innovación responsable y la utilidad cotidiana de las criptomonedas a medida que se integran en las finanzas globales. Esta solución permite a nuestros usuarios gastar sus activos de forma fácil, segura y global, dondequiera que se acepte Mastercard.

James Pinch, director general de KuCoin en Australia, indicó: Australia es un mercado en constante evolución para la adopción de activos digitales. Para los usuarios cotidianos, la utilidad es clave. KuCard ayuda a conectar los activos digitales con el comercio real mediante una experiencia de pago Mastercard familiar, lo que fomenta una mayor adopción y refuerza la importancia de la seguridad, la gobernanza y la innovación responsable.

Colaborar con marcas reconocidas y de confianza como Mastercard y KuCoin representa un paso fundamental hacia la adopción generalizada de activos digitales para las compras cotidianas, afirmó Jerome Faury, consejero delegado de Immersve. Immersve está creando puentes entre la web3 y las finanzas tradicionales a escala global, lo que permite a las personas gastar criptomonedas en cualquier lugar donde se acepte Mastercard. Es un cambio radical para todos.

Christian Rau, vicepresidente sénior de Comercialización Digital de Mastercard, añadió: La alianza con KuCoin e Immersve es otro ejemplo del compromiso constante de Mastercard con la innovación responsable en el ámbito de la Web3. Al permitir el gasto de activos digitales a gran escala de forma segura y conforme a la normativa, contribuimos a que estos activos sean realmente útiles en la vida cotidiana.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores y conformes a la normativa sobre activos digitales, proporcionando acceso a más de 1.000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una cartera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

Acerca de Immersve

Immersve es un miembro principal de la red Mastercard. Su plataforma de emisión como servicio admite pagos tanto centralizados como descentralizados. Las plataformas de intercambio, las carteras web3 y los protocolos DeFi pueden integrarse fácilmente con las API y los contratos inteligentes de Immersve para realizar transacciones en cualquier lugar donde se acepte Mastercard, sin necesidad de bancos ni monedas fiduciarias. Immersve es una entidad regulada. Para obtener más información, visite www.immersve.com.

Acerca de Mastercard

Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos puedan prosperar. Ofrecemos una amplia gama de opciones de pago digital, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para proporcionar un conjunto único de productos y servicios que ayudan a las personas, las empresas y los gobiernos a alcanzar su máximo potencial.www.mastercard.com

Axis One Markets Pty Ltd es un Representante Autorizado Corporativo de Immersve Pty Ltd (ACN 658 192 057, AFSL No. 545925) y está autorizado para prestar ciertos servicios financieros relacionados con KuCard en nombre de Immersve, dentro del alcance de su acuerdo de Representante Autorizado Corporativo con Immersve Pty Ltd. KuCard es emitida o proporcionada por Immersve Pty Ltd, y esta es la única responsable de la emisión de dicho producto, incluyendo todas las divulgaciones y obligaciones asociadas conforme a su licencia de servicios financieros australiana. Immersve Pty Ltd no es responsable de ningún producto o servicio financiero emitido por Echuca Trading Pty Ltd. Antes de adquirir o utilizar cualquier producto o servicio financiero de este tipo, debe leer el Documento de Divulgación del Producto (PDS), la Guía de Servicios Financieros (FSG), la Determinación del Mercado Objetivo (TMD) y cualquier otro documento de divulgación emitido por Immersve Pty Ltd.

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