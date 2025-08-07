(Información remitida por la empresa firmante)

-LabConnect se asocia con Kits4Life para reducir el desperdicio de kits y promover ensayos clínicos sostenibles

JOHNSON CITY, Tenn., 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte de nuestro compromiso continuo con la gestión ambiental y nuestro liderazgo en la industria de la investigación clínica sostenible, LabConnect se enorgullece de anunciar nuestra alianza con Kits4Life, una iniciativa de MedSurplus Alliance. Esta colaboración refleja nuestra estrategia ESG más amplia y refuerza el papel de LabConnect como el proveedor de servicios de laboratorio central más ágil y responsable del mundo. Gracias a esta alianza, LabConnect colaborará con patrocinadores y centros clínicos para identificar y gestionar los kits que cumplen los requisitos para la donación, reduciendo así los residuos en vertederos y contribuyendo a la equidad sanitaria global.

Los ensayos clínicos son esenciales para el desarrollo de terapias transformadoras, pero también pueden generar un desperdicio significativo de materiales, en particular kits de recolección de muestras sin usar o caducados. Estos kits suelen contener materiales médicos de alta calidad que, si se redireccionan responsablemente, pueden tener una segunda vida en comunidades con necesidades críticas de atención médica. "Nos entusiasma colaborar con Kits4Life como marco para recuperar los kits de ensayos clínicos excedentes y garantizar que se donen de forma ética y segura a las organizaciones", afirmó Julia Tarasenko, directora comercial y de estrategia de LabConnect.

La estrategia ESG de LabConnect se centra en transformar los ensayos clínicos en una empresa global más sostenible e inclusiva. Desde la reducción de la huella de carbono hasta el abastecimiento ético y la participación comunitaria, integramos la responsabilidad ambiental y social a lo largo de todo el ciclo de vida de la investigación clínica. Nuestra colaboración con Kits4Life es una forma más de convertir la estrategia en acción: desviando materiales valiosos de los flujos de residuos y redirigiéndolos para mejorar vidas.

"Creemos que la sostenibilidad y la innovación científica no son mutuamente excluyentes, sino que se refuerzan mutuamente. A medida que la industria de la investigación clínica evoluciona, colaboraciones como esta ayudan a trazar un camino donde la responsabilidad ambiental y las terapias innovadoras van de la mano", añadió Tarasenko.

Acerca de LabConnect

LabConnect es el proveedor líder de Servicios de Laboratorio Central, FSP y Consultoría Científica, así como de Servicios de Integración y Transformación de Datos para estudios analíticos y logísticos complejos, como inmunooncología, terapias celulares y génicas, y enfermedades raras y huérfanas.

La combinación única de LabConnect de tecnología de vanguardia, laboratorios de primer nivel, fácil acceso a mercados importantes y emergentes, y amplia experiencia en pruebas especializadas permite que las empresas de desarrollo de fármacos puedan confiar en un solo proveedor para todas sus necesidades de servicios de laboratorio central.

Obtenga más información en www.labconnect.com y síganos en LinkedIn.

