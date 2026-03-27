Ladrones se dan a la fuga tras la desaparición de 12 toneladas de KitKat

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 400.000 chocolates KitKat han desaparecido durante su transporte y podrían estar circulando por Europa

VEVEY, Suiza, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KITKAT confirmó hoy el robo de un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates durante su tránsito por Europa.

El envío, con un peso aproximado de 12 toneladas, desapareció la semana pasada mientras se encontraba en ruta entre las plantas de producción y distribución. Tras salir del centro de Italia la semana pasada, las tabletas debían distribuirse por toda Europa, con una ruta de entre 1.250 y 1.350 km que finalizaba en Polonia. El vehículo y su carga siguen desaparecidos, y se están llevando a cabo investigaciones en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro.

Si bien no existe ningún riesgo asociado al producto en sí y se ha alertado a los socios, KITKAT cree que los artículos robados podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos. De ocurrir esto, todos los productos podrán rastrearse mediante el código de lote único asignado a cada tableta.

Como resultado, los consumidores, minoristas y mayoristas podrán identificar si un producto forma parte del envío robado escaneando los números de lote del envase. Si se encuentra una coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a KITKAT, quien compartirá la evidencia de manera apropiada.

El robo se produce poco después de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA, que destacó un alarmante aumento en el robo de carga y el fraude en el transporte de mercancías, con métodos de engaño cada vez más sofisticados.

Un portavoz de KITKAT declaró: "Siempre hemos animado a la gente a disfrutar de un KITKAT, pero parece que los ladrones se lo han tomado demasiado en serio y se han llevado más de 12 toneladas de nuestro chocolate".

"Aunque apreciamos el exquisito gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para empresas de todos los tamaños. Ante la creciente sofisticación de los métodos delictivos, hemos decidido hacer pública nuestra experiencia con la esperanza de concienciar sobre esta tendencia delictiva cada vez más frecuente".

Se ruega a los consumidores que no intenten localizar, manipular ni recuperar los productos robados y que no tomen ninguna medida directa.

Cualquier información relevante deberá compartirse a través del canal mencionado anteriormente o con las autoridades policiales locales.

KITKAT seguirá colaborando con la investigación y proporcionará actualizaciones según corresponda.

Notas para los redactores

1. Informe de IUMI y TAPA EMEA

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