Lanzamiento del sistema de telemedicina de conserjería en la UE

VIERA, Florida, 13 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El sistema Concierge Telemedicine (CTM) de Telemedicine Web Services, Inc. (TMWS) se está introduciendo en Europa para satisfacer la necesidad de una telemedicina asequible y de alta calidad. CTM proporciona una solución ideal para extender la atención médica a los lugares de trabajo, hogares de ancianos, escuelas y farmacias.

El Kit de examen CTM básico incluye:

-- Software de videoconferencia basado en web RTC con control de ancho de banda. -- Software de telemedicina para permitir que el clínico remoto controle los dispositivos médicos. -- Estetoscopio de telemedicina PCP-USB. -- Medidor de presión arterial. (Otros dispositivos médicos opcionales están disponibles.) -- Cámara de examen de propósito general con un accesorio de anillo de luz para permitir exámenes de alta calidad de los sitios de dermatología, las heridas y la garganta. -- Un espéculo de otoscopio que se ajusta al anillo de luz para crear una capacidad de examen clínico de oído, nariz y garganta (ENT). -- Capacidad para almacenar y recuperar instantáneas, grabaciones de audio de estetoscopio y mediciones de dispositivos médicos.

La simplicidad de funcionamiento se puede ilustrar mejor con el estetoscopio PCP-USB de RNK Products Inc., que no tiene controles de usuario y no necesita baterías. Todo lo que el paciente tiene que hacer es colocar la pieza de pecho según las instrucciones del médico remoto. Esto proporciona un rendimiento a nivel hospitalario con un funcionamiento fácil para el consumidor

El caso de negocios para CTM se puede demostrar con las nuevas reglas de reembolso para farmacias en Francia. El precio de la CTM es tal que los revendedores de valor agregado (VAR) en Francia y los propietarios de farmacias puedan proporcionar provechosamente telemedicina a los clientes de las farmacias.

(Por ejemplo, con un reembolso del equipo de telemedicina a 1.225 EUR, un VAR podría vender CTM a una farmacia por menos de 1.000 EUR, superando a la competencia y obteniendo un margen de beneficio significativo).

TMWS está empezando a distribuirse en Europa y está interesado en establecer sociedades de marketing, relaciones comerciales y relaciones de financiación para aprovechar las oportunidades de telemedicina que están surgiendo en Europa.

Acerca de Telemedicine Web Services, Inc .:

TMWS es un innovador tecnológico que comercializa sus soluciones de telesalud a través de revendedores de valor agregado (VAR). Al proporcionar a cada VAR la flexibilidad para estructurar su propio modelo para ofertas de productos de valor agregado, TMWS puede satisfacer la demanda de telemedicina del consumidor a un precio competitivo. www.concierge-telemedicine.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2463397-1&h=1182466636&u...

Acerca de RNK Products, Inc .:

Fundada en 2003, RNK Products, Inc. se especializa en estetoscopios electrónicos y de telemedicina, tanto bajo su propia etiqueta Telehealth Technologies, como bajo etiquetas privadas utilizadas por sus revendedores de valor agregado. RNK ofrece una gama de estetoscopios para adaptarse a cualquier programa de telemedicina institucional o en el hogar. https://rnkproducts.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2463397-1&h=2197086910&u...

CONTACTinfo@concierge-telemedicine.com[mailto:info@concierge-telemedicine.com] info@rnkproducts.com[mailto:info@rnkproducts.com]

