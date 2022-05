Lanzamiento de Wemax Go Advanced: El primer proyector láser 1080P ultraportátil del mundo diseñado para empresas

Wemax Go Advanced

Wemax Go Advanced - AMPULA, LNC./PR NEWSWIRE

Este proyector plug-and-play de bolsillo estará disponible en todo el mundo a partir del 1 de mayo - ideal para presentaciones de negocios, al aire libre o en casa

SAN JOSE, Calif., 1 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Ampula, Inc. se complace en anunciar el esperado proyector láser Wemax Go Advanced , de tamaño de bolsillo y 1080P, con tecnología láser ALPD® de calidad cinematográfica, disponible en todo el mundo a partir del 1 de mayo. Gracias a su increíble portabilidad y a sus características visuales ajustadas, esta nueva solución de proyección especialmente diseñada ofrece a los usuarios la posibilidad de proyectar vídeo de primera clase en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que lo convierte en un gran compañero tanto para la gente de negocios como para los viajeros frecuentes que necesitan un proyector sencillo y cómodo que ofrezca una claridad de primera categoría.

El Wemax Go Advanced , el primer proyector superportátil de su clase que presenta una estructura elegante y sólida de tan sólo una pulgada de grosor, representa un enorme salto para la serie Wemax Go en la creación del proyector más fino del mundo con un rendimiento inigualable.

El Wemax Go Advanced, una auténtica maravilla tecnológica, está equipado con un láser ALPD® de calidad cinematográfica, la primera vez en la historia de los proyectores que la tecnología láser de fósforo de primera clase se ha miniaturizado en un cuerpo no más grande que un iPad. Esta tecnología permite que un proyector tan compacto como el Wemax Go Advanced sea excepcionalmente eficiente desde el punto de vista energético, a la vez que ofrece una calidad de imagen estelar con gran viveza y vitalidad, incluso en entornos donde hay luz ambiental.

El Wemax Go Advanced ofrece una gama de colores Rec. 709 del 102% y puede reproducir una hora y media de vídeo con una resolución FHD real de 1080p, proyectando imágenes nítidas y cristalinas con la friolera de 16,7 millones de colores distintos. Con 600 lúmenes ANSI de brillo, el Wemax Go Advanced es dos veces más brillante que otros proyectores del mismo tamaño, lo que significa que los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de visualización perfectamente clara en diversas condiciones de luz ambiental.

Construido desde cero para ser un proyector inteligente, el Wemax Go Advanced incluye funciones como el enfoque automático, la evitación inteligente de obstáculos y la alineación inteligente de la pantalla para ofrecer a los usuarios una mayor comodidad y flexibilidad. El enfoque automático permite a Wemax Go Advanced reajustar el enfoque en cuestión de segundos para mantener la imagen nítida. La función de evitar de forma inteligente obstáculos detecta objetos en la superficie para reescalar la imagen, mientras que la alineación inteligente de la pantalla garantiza un funcionamiento sin complicaciones y mantiene la imagen dentro de la pantalla en todo momento.

La tecnología láser ALPD® patentada por la empresa permite que Wemax Go Advanced consuma menos energía, lo que permite una mayor versatilidad. Contiene puertos USB tipo C y USB tipo A, lo que ofrece a los usuarios más opciones a la hora de cargar desde un banco de energía portátil o de conectarlo a otros dispositivos de terceros para ampliar su funcionalidad.

Además del puerto HDMI, que convierte al Wemax Go Advanced en la opción perfecta para las presentaciones de empresa, los usuarios también pueden aprovechar los módulos Wi-Fi y Bluetooth integrados para compartir contenidos desde su iPhone, iPad, dispositivos Android u ordenadores portátiles. Más allá de su inigualable configuración de hardware, el Wemax Go Advanced con Smart OS también ofrece una interfaz de usuario intuitiva y un fácil acceso a todas las principales aplicaciones de transmisión de vídeo, para que los usuarios puedan saltarse el paso de la duplicación de pantalla al proyectar.

Con todas sus características líderes en la industria empaquetadas en este factor de forma único, el Wemax Go Advanced es un testimonio del último esfuerzo de la marca para permitir a los usuarios compartir experiencias visuales ricas en el mundo de los negocios y durante las actividades al aire libre. El producto, financiado con éxito en Indiegogo en enero de 2022, se entregará puntualmente a todos los patrocinadores a finales de este mes. A partir del 1 de mayo, los consumidores pueden realizar pedidos en el sitio web oficial de Wemax para disfrutar de un 10% de descuento con el código de descuento WXA1OFFS.

Acerca de Ampula, Inc.: WEMAX (una marca de Ampula Inc.) es una empresa tecnológica con sede en California cuya misión es proporcionar experiencias visuales compartidas y ricas dondequiera que vaya. WEMAX proporciona soluciones integrales para ofrecer aplicaciones visuales conectadas de forma inteligente con su hogar o pequeña empresa. El equipo cree que las experiencias visuales maximizadas no sólo aumentan nuestra productividad diaria, sino que también unen a la gente y mejoran la experiencia individual de cada persona. Los productos WEMAX crean ese momento especial para enriquecer los aspectos cotidianos de la vida.

Una TaoAmpula, Inc.323-825-5038 marketing@wemax.com