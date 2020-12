LESS_ sigue creciendo y se prepara para la próxima ronda de financiación

WROCLAW, Polonia, 29 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- 700.000 usuarios de todo el mundo se han unido a LESS [https://less.app/]_, una plataforma de Internet para la venta de ropa y accesorios de segunda mano que opera desde Polonia. La aplicación se lanzó en junio de 2019 y seis meses más tarde obtuvo 4 millones de euros en la ronda de semillas. Ahora, LESS_ se está preparando para la próxima ronda de financiación que se destinará a expandirse a los mercados de Europa oriental y meridional. La aplicación se ajusta a las tendencias de consumo globales más significativas creando oportunidades para los inversores.

El rápido ritmo de desarrollo de LESS_ así como la utilidad social del modelo de negocio adoptado fue apreciado por la revista de negocios MyCompany y reconocida como la empresa polaca de reciente creación de 2020. Mateusz Oleksiuk, consejero delegado, explica: "LESS_ nació porque vimos la necesidad de crear un espacio para los amantes conscientes de la moda. Juntos cambiamos el enfoque de las compras dando la oportunidad de disfrutar de la vida en la línea del minimalismo. Educamos e inspiramos para cambiar. Promovemos una visión consciente del consumo. En nuestra opinión, la moda y el minimalismo pueden ir juntos. Es una de las tendencias globales más fuertes y ya estamos en ello construyendo nuestra ventaja global para nuestros inversores. El crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia es también una tendencia mundial y esta tendencia impulsa el auge de las iniciativas de comercio electrónico."

La plataforma proporciona acceso a miles de armarios virtuales propiedad, entre otros, de celebridades, influencers, atletas y cantantes, que ofrecen fácilmente a sus fans acceso a los artículos de sus ídolos. Uno de los titulares de cuentas de LESS_ es Robert Lewandowski, el mejor futbolista del mundo 2020 según la FIFA, que también es un inversor en la compañía que es el operador de la plataforma. Además del jugador del Bayern de Múnich, la estructura de accionistas también incluye inversores con mucha experiencia. Krzysztof Pawinski es el presidente y propietario del Grupo Maspex, la mayor empresa alimentaria de Europa Central y Oriental, Dawid Urban, un valioso business-angel, cofundador y director de LESS_, Eryk Stankunowicz, editor desde hace mucho tiempo de la edición polaca de Forbes, Cezary Pietrasik, ex director de CEE en el capital privado de Londres Warburg Pinkus, y también los fundadores de Allegro, la mayor plataforma de comercio electrónico en esta región de Europa.

Más información: Acerca de LESS_ [https://less.app/article/16-about-us]

