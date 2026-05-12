LiberNovo lanza la serie Maxis, diseñada específicamente para usuarios de talla grande

(Información remitida por la empresa firmante)

Lanzamiento oficial el 16 de junio; la preventa con depósito comienza el 13 de mayo en toda la UE

HONG KONG, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo ha presentado hoy la serie Maxis , una nueva línea de sillas ergonómicas diseñadas para usuarios con una altura de entre 1,78 y 2,01 metros y un peso de hasta 181 kg. Maxis cubre un vacío en el mercado: existen pocas opciones de asientos verdaderamente ergonómicos para profesionales de mayor estatura y complexión. Los usuarios de gran tamaño y altura se han visto obligados durante mucho tiempo a utilizar sillas demasiado estrechas, con respaldos demasiado cortos y que dejan las piernas colgando de asientos de tamaño insuficiente.

Las sillas ergonómicas estándar concentran la presión sobre los usuarios de mayor corpulencia, lo que provoca dolor lumbar crónico, entumecimiento en las caderas y fatiga. Maxis soluciona este problema con una plataforma de asiento con una profundidad de 52 cm, un bastidor reforzado con certificación BIFMA con una capacidad de hasta 181 kg, una estructura ensanchada y el sistema Dynamic Support de LiberNovo, recalibrado para una mayor masa corporal con el fin de ofrecer un apoyo continuo y adaptable en cinco posiciones de reclinación, desde 105° hasta 160°. El respaldo Bionic FlexFit tiene una altura optimizada para adaptarse a toda la longitud de una columna vertebral más alta en cada cambio de postura.

Maxis está disponible en tres configuraciones: Maxis Manual (lumbar manual) como opción básica, Maxis Electric (lumbar motorizada) para un ajuste sin esfuerzo y Maxis Airflow (lumbar motorizada con tejido Gabriel de primera calidad) para usuarios que buscan rendimiento y refinamiento a la vez. Las tres están disponibles en Graphite o Glacier. LiberNovo lanza simultáneamente el Omni SE, una versión simplificada de ajuste manual de su modelo insignia, y el Omni Pro, que añade ventilación de asiento activa para largas sesiones de trabajo.

Los tres productos saldrán oficialmente al mercado el 16 de junio de 2026. La preventa con depósito comenzará el 13 de mayo en toda la UE y se prolongará hasta el 16 de junio. Un depósito reembolsable de 10 euros da derecho a un cupón de descuento de 30 euros, válido para pedidos de 1.000 euros o más hasta el 31 de diciembre de 2026, además de una garantía ampliada de un año de regalo para los pedidos completados antes del 31 de julio. Todas las compras están cubiertas por la legislación de la UE en materia de protección del consumidor, incluido el derecho de desistimiento de 14 días a partir de la entrega. Los depósitos siguen siendo reembolsables hasta el 30 de agosto; después de esa fecha, los depósitos y los códigos de descuento asociados caducan. Se ofrecen paquetes de regalo por niveles para pedidos a partir de 600 euros.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca ergonómica de alta gama pionera en la ergonomía dinámica , una filosofía de diseño basada en el principio de que el entorno nunca debe ir en tu contra. Gracias a tecnologías propias, como el respaldo Bionic FlexFit y los sistemas de reclinación automática, los productos LiberNovo se adaptan continuamente a cada cambio en tu forma de moverte y trabajar.

Aprenda más en www.libernovo.com .

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