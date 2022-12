Llamamiento de Montreal para el diálogo sobre el cambio sistémico

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- La International Conference on the Underlying Causes of Biodiversity Loss se clausuró hoy con la presentación del Llamamiento de Montreal, una invitación a las partes interesadas de todo el mundo para que prosigan el diálogo sobre soluciones que transformen un modelo económico y un sistema de valores que están dañando la naturaleza.

Este acto fue organizado por el Collectif COP15, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil de Quebec bajo la dirección de SNAP Quebec, en respuesta a los reiterados llamamientos de IPBES e IPCC para que se introduzcan cambios sistémicos urgentes en las causas subyacentes compartidas de las dos principales crisis medioambientales interrelacionadas: la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

Los organizadores celebran los avances realizados durante la conferencia en la identificación de soluciones a estas causas subyacentes. El Llamamiento de Montreal es una invitación a continuar esta reflexión y a acelerarla en futuras COP, con la biodiversidad y el clima combinados.

Se invita a los gobiernos, ministros, delegados, representantes indígenas y dirigentes de organizaciones multilaterales, organismos de la sociedad civil, grupos juveniles, organizaciones académicas, fundaciones y el sector privado, así como a los ciudadanos, a expresar públicamente su apoyo al Llamamiento de Montreal.

A la inauguración asistieron la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, la responsable principal del Gobierno de la Nación Cree, Mandy Gull-Masty, el ministro de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático, Fauna y Parques, Benoit Charette, y el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Steven Guilbeault.

Citas:

"El declive de la biodiversidad es crítico y exige cambios radicales en nuestra forma de vivir y de planificar el uso del suelo. Para alcanzar los ambiciosos objetivos que Montreal se ha fijado, debemos unirnos con población, empresas e instituciones. A partir de ahora, los responsables políticos de todo el mundo deben proteger nuestros espacios verdes y crear y aplicar nuevos modelos económicos. El Llamamiento al Diálogo de Montreal es un importante compromiso que nos permitirá acelerar esta transición social."

– Valérie Plante, alcaldesa de Montreal

"Agradezco su contribución y su compromiso para alcanzar el objetivo de Quebec de preservar el 30% de su territorio de aquí a 2030. Este apoyo es esencial para la biodiversidad de nuestra tierra, y la participación de todas las partes interesadas será crucial en los próximos años. Para lograr nuestro objetivo, necesitamos a todos los actores y partes interesadas, porque es actuando juntos como lograremos alcanzar nuestro objetivo común de preservar nuestra biodiversidad y abundancia natural. El Gobierno de Quebec también se ha dotado de los medios para alcanzar sus ambiciones con su Plan nature, su plan para la naturaleza, que ayudará a construir el Quebec del mañana."

- Benoit Charette, ministro de Medio Ambiente, Cambio Climático, Fauna y Parques de Quebec

"Es urgente detener e invertir la alarmante pérdida de biodiversidad, en todo el mundo y aquí en Canadá. Tenemos que trabajar juntos para crear resultados positivos y tangibles para la naturaleza y las personas, basándonos en las inversiones históricas del Gobierno de Canadá en naturaleza en los últimos años. El llamamiento de Montreal es un paso importante, que fomenta el diálogo sobre soluciones a las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad."

– Honorable Steven Guilbeault, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático

"Mientras la COP15 está en plena búsqueda de soluciones al declive de la biodiversidad, Fondaction sigue manteniendo un diálogo permanente con líderes de diversos ámbitos. A partir de este diálogo entre expertos diversos, se están concibiendo soluciones pertinentes y eficaces, que luego podremos aplicar en nuestros respectivos ámbitos. Este esfuerzo colectivo y proactivo nos permitirá inspirar, afianzar y acelerar el movimiento de cambio."

– Geneviève Morin, consejero delegado de Fondaction

"El liderazgo de la sociedad civil durante la COP15 para abrir el diálogo sobre las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad demuestra que las soluciones también están dentro de la naturaleza humana. Debemos retomar el control de nuestro futuro y nuestra economía y elevar la defensa de la naturaleza a un valor fundamental."– Alain Branchaud, director ejecutivo de SNAP Québec y portavoz de Collectif COP15

