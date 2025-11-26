PotisEdge President and CEO Minjie Shi (left) and LONGi Global VP Dennis She (right) together announced their partnership. - LONGI SOLAR/PR NEWSWIRE

LONGi entra al mercado de almacenamiento de energía y redefine los estándares de la industria con máxima seguridad

LONDRES, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LONGi anunció oficialmente su entrada en el sector del almacenamiento con el lanzamiento de su Solución Integral de Almacenamiento de Energía. Esto marca la evolución estratégica de LONGi, que pasó de ser un líder global en energía fotovoltaica a un proveedor integral de soluciones energéticas que integran energía solar, almacenamiento e hidrógeno.

De "solar" a "solar-almacenamiento-hidrógeno": Construyendo un marco energético de "Triángulo de Estabilidad"

Durante el lanzamiento, Dennis She, vicepresidente de LONGi, presentó el marco energético del "Triángulo de Estabilidad", centrado en la energía solar, el almacenamiento de energía y el hidrógeno. "La energía solar crea energía limpia, el almacenamiento de energía es el estabilizador del sistema eléctrico y el hidrógeno es el regulador que lo equilibra todo. La sinergia de estos tres factores construirá un sistema energético de cero emisiones de carbono verdaderamente extendido, altamente resiliente y asequible", declaró She.

Actualmente, LONGi posee tecnologías líderes en energía fotovoltaica e hidrógeno. Esta expansión hacia el almacenamiento de energía significa una mayor mejora en el diseño estratégico de LONGi, conformando un circuito cerrado a lo largo de toda la cadena de valor "Solar-Almacenamiento-Hidrógeno".

Innovando con "Seguridad Máxima": Redefiniendo la lógica de la competencia en el almacenamiento de energía

"La etapa actual de desarrollo de la industria del almacenamiento de energía es muy similar a la de los inicios de la energía solar: un rápido crecimiento impulsado por la confianza, pero también una competencia desordenada. La dimensión futura de la competencia en el almacenamiento de energía ha evolucionado de 'tener la tecnología' a 'valorar la fiabilidad'", señaló Dennis She. "La seguridad, la fiabilidad y la estabilidad son los criterios para medir las soluciones de almacenamiento de energía y también la piedra angular para ganarse la confianza a largo plazo del mercado y los clientes", enfatizó.

Para mantener la propuesta de valor de "Seguridad Máxima", LONGi ha decidido colaborar estrechamente con PotisEdge, experto en seguridad de almacenamiento de energía. Siguiendo una arquitectura técnica de tres pilares: seguridad intrínseca, defensa activa y alerta temprana inteligente, y gracias a su sistema de almacenamiento de energía "5S" de desarrollo propio con diseños únicos de BMS e iCCS, PotisEdge ha mantenido un historial de seguridad de cero incidentes de fuga térmica en más de 12 GWh acumulados de sistemas de almacenamiento de energía y baterías de potencia durante la última década. Esto proporcionará un sólido soporte técnico para las soluciones de almacenamiento de energía de LONGi.

Establecimiento del primer Centro de Innovación en Tecnología de Almacenamiento Solar de Europa

LONGi anunció la creación de su primer Centro de Innovación en Tecnología de Almacenamiento Solar (Centro de Excelencia) en Europa. Este centro integrará funciones esenciales como consultoría de proyectos, formación técnica, soporte de operación y mantenimiento (O&M) y servicio de repuestos, ofreciendo a los clientes europeos servicios profesionales localizados de respuesta rápida y durante todo el ciclo de vida.

"La urgente necesidad de transición energética en Europa y la madurez de sus mecanismos de mercado ofrecen una plataforma ideal para implementar soluciones integradas de almacenamiento solar e hidrógeno", afirmó She. La solución de almacenamiento de energía de LONGi se implementará primero en mercados clave como Reino Unido, Alemania, Italia y España, ayudando a las empresas de servicios públicos y eléctricas a construir sistemas de energía limpia más inteligentes y eficientes.

