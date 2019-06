Love Hudson de Mar Dat, evangelista de privacidad de datos, hablará en la cumbre europea de protección de datos

Publicado 01/06/2019 17:17:44 CET

Hudson aporta su impresionante conocimiento y experiencia a un panel de expertos sobre marketing cumplidor con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.

LONDRES, 1 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Meses después de la promulgación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la EU, los directores de marketing se enfrentan a la amenaza de sanciones, violación de datos y pérdida de la confianza de los clientes. Love Hudson, junto con otros expertos del sector, discutirá en la próxima cumbre europea de protección de datos que se celebra en Londres sobre cómo pueden tener éxito los publicistas en un mundo con RGPD en el panel "Marketing Challenges and Opportunities One Year into GDPR" de la cumbre.

Hudson, que es experta en abarcar problemas relacionados con RGPD, tiene una posición única en el punto de convergencia de los datos, marketing y cumplimiento. Durante su carrera profesional ha liderado campañas de marketing de alto rendimiento para clientes y proveedores. Hudson entiende la complejidad de ejecutar con eficacia campañas cumplidoras e impulsadas por acciones, transfronterizas, con diferentes proveedores y canales.

Hudson, en su rol reciente como directora de éxito para el cliente en Salesforce, lideró una integración de plataforma cumplidora, impulsada por acciones para múltiples compañías grandes de Fortune 500 (su labor tuvo como resultado una invitación para unirse al comité internacional de dirección de gobernanza de datos y seguridad de la información).

En el pasado, Hudson se ha desempeñado como directora global de marketing programático y gobernanza de datos en InterContinental Hotel Group (IHG); en este puesto, supervisó el marketing global y digital de Norte América y Latinoamérica, China Continental, Europa, Oriente Medio y África. Se asoció con el departamento jurídico de IHG para crear e implementar políticas de captura y almacenamiento de datos que se alineaban con las regulaciones de los países y la política corporativa de IHG.

La cumbre europea de protección de datos se celebrará el 3 de junio en 133 Houndsditch, Londres. Nicola Roviaro, director de privacidad de datos, EMEA para Google; Kevin Kiley, vicepresidente de OneTrust y Rowenna Fielding, líder de protección de datos de Protecture se unirán a Hudson en el panel.

Para obtener información adicional o para programar una entrevista, llame al +1-404-539-1892 o visite https://mardatadvisors.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2483992-1&h=636601772&u=...].

Acerca de Love HudsonLove Hudson, evangelista de resultados más que informes elegantes, equipa a los publicistas con las herramientas que necesitan para tener éxito en el entorno centrado en la privacidad de hoy en día. Hudson fundó Mar Dat junto con Robert Maggio, que desempeñó como director de programa de armonización de datos maestros en Coca Cola. Mar Dat es una consultoría centrada en planes de marketing prácticos, repetibles y enfocados en la protección de datos que cumple con las regulaciones y protocolos aplicables.

Sitio Web: https://mardatadvisors.com/