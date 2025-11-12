LSEG y Facctum se asocian para ofrecer World-Check On Demand: Inteligencia de riesgos en tiempo real para un mundo más a

(Información remitida por la empresa firmante)
LONDRES, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LSEG y Facctum anunciaron hoy una colaboración para ofrecer World-Check On Demand a través de la plataforma FacctList™ de Facctum, líder en el sector: una solución de inteligencia de riesgos en tiempo real que proporciona acceso instantáneo y actualizado continuamente a los datos de LSEG sobre delitos financieros.
Diseñado para un mundo cada vez más acelerado, World-Check On Demand ofrece datos precisos y actualizados continuamente sobre sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), noticias negativas en los medios y acciones de cumplimiento. Gracias a sus API flexibles, se integra fácilmente con las plataformas de incorporación, verificación y monitoreo de transacciones existentes, lo que permite a las instituciones actuar con mayor rapidez, inteligencia y precisión.
Mediante FacctList, la plataforma avanzada de gestión e integración de listas de Facctum, las instituciones financieras pueden incorporar World-Check On Demand directamente en sus flujos de trabajo de cumplimiento normativo. FacctList admite la ingesta, el enriquecimiento y la distribución en tiempo real de los datos de World-Check On Demand, generando múltiples formatos estándar del sector compatibles con los principales motores de verificación. Esto permite a las organizaciones adoptar World-Check On Demand de forma rápida y eficiente, sin necesidad de costosas ni complejas modificaciones del sistema.
Beneficios principales
- Acceso en tiempo real y bajo demanda: evaluación instantánea sin descarga de archivos, diseñada para facilitar pagos e incorporación en tiempo real.
- Mayor capacidad de respuesta y visibilidad del riesgo: gestión de alertas más rápida, plazos de resolución más amplios y filtrado avanzado para optimizar la toma de decisiones.
- Control avanzado de precisión y evaluación: taxonomías de riesgo, procedencia a nivel de campo y seguimiento transparente de cambios para una mayor confianza en los resultados.
- Modelo de datos unificado y estructurado: esquema coherente en todos los tipos de contenido, diseñado para una fácil integración y compatibilidad con estándares futuros como ISO 20022 y DPI.
- Menores costes operativos y mayor eficiencia: menos falsos positivos, flujos de trabajo optimizados, incorporación más rápida y arquitectura preparada para la automatización.
"Esta nueva era de riesgo y cumplimiento exige más que datos: exige inteligencia en tiempo real, precisa y fiable", afirmó Priya Nallan, directora de Gestión de Producto de LSEG Risk Intelligence. "Con World-Check On Demand, ofrecemos precisamente eso: permitimos a nuestros clientes actuar con mayor rapidez, inteligencia y confianza, a la vez que reducimos los costes operativos".
"Nos enorgullece colaborar con LSEG en una solución que refleja el futuro de la inteligencia de riesgos", añadió KK Gupta, consejero delegado de Facctum. "Nuestra arquitectura centrada en la plataforma permite que los datos de World-Check On Demand se integren a la perfección en los sistemas de cumplimiento institucional, lo que brinda a las empresas mayor velocidad, precisión y eficiencia en sus operaciones de verificación".
Acerca de FacctumFacctum es una empresa innovadora de RegTech que ofrece plataformas avanzadas para el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros. Su plataforma modular permite a las instituciones lograr el cumplimiento con rapidez, escalabilidad y precisión. Facctum colabora con LSEG para ofrecer capacidades de automatización y datos de última generación. Si desea más información, visite Facctum.
