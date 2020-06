LTI lanza el programa de migración acelerado para empresas SAP con servicios web Amazon

MUMBAI, India, 24 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI), una compañía de soluciones digitales y consultoría en tecnología global, ha anunciado hoy un Accelerated Migration Program para clientes de SAP con Amazon Web Services (AWS). Como parte de este programa, LTI ayudará a los clientes a pasar sus cargas de trabajo SAP® ERP, SAP S/4HANA®, y otras SAP bajo premisa a AWS, aprovechando su plataforma y servicios de aceleración de migración inteligentes y automatizados.

https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg ]

Para habilitar una migración más rápida a AWS, el programa ofrece Discovery Module, Build and Deployment Module, y Validation Module para empresas en los segmentos de la industria. Los componentes añadidos del programa incluyen un perfilador SAP, analizador para SAP S/4HANA, reparación de código automática para cumplimiento SAP HANA®, Security Module y Smart Testing Module con un amplio repositorio de escenarios de prueba y casos de prueba.

"LTI tiene un historial de éxito permitiendo transformaciones de nube AWS en los panoramas de clientes SAP altamente complejos", dijo Siddharth Bohra, director empresarial de Tecnología, Medios, Consumo y director de Digital y Análisis, LTI. "Trabajar con AWS nos ayudará a digitalizar el núcleo y aportar esta experiencia para otros clientes SAP, aprovechando nuestro enfoque altamente automatizado".

LTI ha alcanzado el estatus AWS SAP Competency que establece a LTI como un socio de consultoría avanzada en la AWS Partner Network (APN) con competencia técnica certificada y demostrado éxito de implementación de clientes en la migración de entornos SAP a AWS.

La experiencia de migración acelerada refleja los más altos estándares de profundidad de conocimiento de LTI en los aspectos funcionales y técnicos de migración de nube AWS para soluciones SAP. LTI es un gran cliente SAP desde hace mucho tiempo y ha migrado sus sistemas SAP internos a AWS.

Como cliente SAP, un AWS SAP Competency Partner, y socio de servicios estratégicos global con SAP, LTI está posicionada para ser un socio ideal para cualquier cliente SAP que migre a AWS. El Programa de Migración Acelerada de LTI para soluciones SAP migra rápidamente y transforma empresas SAP reduciendo los costes de infrraestructura mientras mejora simultáneamente la agilidad, experiencia del cliente e innovación.

En octubre de 2019, LTI adquirió Powerup Technologies, un APN Premier Consulting Partner, impulsando sus capacidades de consultoría de nube y transformación digital. LTI obtuvo recientemente el SAP Pinnacle Award 2020 como socio de innovación de la industria del año.

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 420 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 32 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 30.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información consulte http://www.Lntinfotech.com [http://www.lntinfotech.com/] o síganos en @LTI_Global

Conecta con LTI :

-- Lea nuestras noticias [https://www.lntinfotech.com/news-events/] y blogs [https://www.lntinfotech.com/blogs/] -- Síganos en Twitter [https://twitter.com/LTI_Global] y LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/l&t-infotech] -- Síganos en Facebook [https://www.facebook.com/LarsenToubroInfotech/?hc_ref=SEARCH...] -- Vea nuestros vídeos en YouTube [https://www.youtube.com/user/LarsenToubroInfotech]

SAP y otros productos y servicios SAP mencionados en este comunicado, así como sus respectivos logos son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. En https://www.sap.com/copyright [https://www.sap.com/copyright] encontrará más información y avisos relacionados con las marcas registradas. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Declaraciones prospectivas sobre SAP

Todas las declaraciones en el presente comunicado que no constituyan hechos documentados son declaraciones prospectivas según la definición contenida en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las palabras como "anticipa", "cree", "calcula", "espera", "prevé", "pretende", "podría", "planea", "proyecta", "predice", "debería" y los verbos conjugados en futuro, así como expresiones similares en relación con SAP tienen el propósito de señalar dichas declaraciones prospectivas. SAP no asume obligación alguna de actualizar o modificar públicamente sus declaraciones prospectivas. Toda declaración prospectiva está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados efectivos difieran sustancialmente de los esperados. Los factores que pudieran afectar los resultados financieros de SAP en el futuro se abordan de manera integral en los informes que SAP presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), incluido el más reciente Informe Anual de SAP presentado ante la SEC mediante el formulario 20-F. Se sugiere a los lectores no depositar toda su confianza en las declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha de su publicación.

Para más información:

-- LTI Wins 2020 SAP® Pinnacle Award as the Industry Innovation Partner of the Year [https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-wins-2020-sap-pin... -as-the-industry-innovation-partner-of-the-year/] -- LTI to Acquire Powerupcloud Technologies [https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-to-acquire-cloud-... firm-powercloud/] -- LTI Unveils Intelligent Enterprise Solutions for SAP S/4HANA® [https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-unveils-intellige... se-solutions-for-sap-s-4hana/]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Shambhavi Revandkar, RR PP y Relaciones para medios -India,+91-9769509545, shambhavi.revandkar@lntinfotech.com ; Karin Bakis, RRPP y Relaciones para medios - EE.UU., +1-978-998-1578,karin.bakis@lntinfotech.com