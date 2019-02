Publicado 14/02/2019 9:01:44 CET

-- Lumenis patrocina la primera Cumbre de Endometriosis de su clase, un día de educación y discusión para médicos y pacientes en la comunidad de endometriosis

La Cumbre de estilo reuniones cubrirá las direcciones actuales y futuras en el cuidado de la endometriosis, incluyendo las soluciones de láser de CO2 FiberLase de Lumenis para

la excisión de la endometriosis que preserva la fertilidad

Lumenis Ltd. [http://www.lumenis.com ], la compañía de dispositivos médicos de base energética más grande del mundo para aplicaciones quirúrgicas, estéticas y oftálmicas, anunció hoy que patrocinará la primera Cumbre de Endometriosis [http://theendometriosissummit.com ], una reunión de pacientes y médicos, celebrada el 3 de marzo de 2019 en Hoboken, Nueva Jersey. El evento unirá a pacientes y médicos para un día de educación y discusión, presentando una plataforma colaborativa de voces de la comunidad de la endometriosis. Especialistas en excisión, defensores de la endometriosis, fisioterapeutas y pacientes discutirán terapias de vanguardia y futuras direcciones en el cuidado de la endometriosis.

"Estamos encantados de presentar la Cumbre de Endometriosis para reunir a pacientes y médicos para discutir el futuro del diagnóstico y terapia de la endometriosis, y nos sentimos muy alentados por empresas como Lumenis que están apoyando la conciencia y el cuidado de la endometriosis," dijo el copresidente del evento Sallie Sarrel, PT, ATC, DPT. "Este es un momento muy emocionante para la comunidad de la endometriosis, donde la conciencia está emergiendo junto con la nueva tecnología de excisión láser que hace posible el tratamiento de endometriosis mínimamente invasivo y completo. Estamos deseando escuchar una diversidad de perspectivas sobre esta enfermedad en la Cumbre de Endometriosis."

"Lumenis está encantado de patrocinar la Cumbre de Endometriosis. Esperamos poder unir a pacientes y médicos para este importante día de educación y discusión," explicó Tzipi Ozer-Armon, consejero delegado de Lumenis. "El enfoque de "reunión" de la cumbre es un reflejo perfecto de los objetivos de nuestra compañía, que incluyen trabajar con los mejores médicos para desarrollar la excisión con láser de CO2 y los enfoques de ablación para la endometriosis, así como asociarse con pacientes con endometriosis y ayudarles a hablar con sus doctores y aprender más sobre la enfermedad a través de Gynhealth.com [http://www.gynhealth.com ]."

Se estima que 1 de cada 10 mujeres y adolescentes sufre de endometriosis, una enfermedad en la cual el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad pélvica causa varias afecciones, incluyendo pero no limitado al dolor pélvico crónico, dolor durante el coito, aumento de sangrado menstrual e infertilidad. La endometriosis afecta la capacidad de las mujeres para llevar una vida activa, feliz, cotidiana y tener hijos. En el pasado, la falta de conocimiento sobre la enfermedad y sus síntomas llevaron a retrasar el diagnóstico y un mal tratamiento, pero la conciencia de la endometriosis ha aumentado en los últimos años, resultando a su vez en una mejor atención al paciente.

Detalles clave para los asistentes a la Cumbre de Endometriosis:

- Hora y lugar: 3 de marzo de 2019, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.; The W Hotel, 225 River Street, Hoboken, Nueva Jersey - Agenda completa y detalles: https://theendometriosissummit.com - Registro (si está agotado, habrá una lista de espera): https://www.eventbrite.com/e/the-endometriosis-summit-patient-practitioner-town-meeting-tickets-52736747030 - Emisión en directo del evento: https://www.facebook.com/LumenisGYN

Acerca de Lumenis FiberLase(TM) para el tratamiento de la endometriosis Lumenis ofrece FiberLase(TM), la única fibra láser de CO2 de alta potencia. Usando el láser UltraPulse(TM) Duo de CO2 de Lumenis con tecnología FiberLase, los cirujanos pueden realizar procedimientos mínimamente invasivos para tratar la endometriosis aliviando los síntomas del dolor mientras preservan la fertilidad, un objetivo clave para muchos pacientes. Los expertos recomiendan esta aproximación laparoscópica en casos donde la reducción del dolor y la morbilidad reducida son primordiales.[1]

Para saber más sobre la tecnología láser de CO2 Lumenis para el tratamiento de la endometriosis, visite http://www.gynhealth.com [http://www.gynhealth.com/?__hstc=52850359.03fe5f07239cf982fee2f9f7ad9f0cb7.1466199080338.1529286328254.1529334691475.65&__hssc=52850359.2.1529334691475&__hsfp=1916184901 ] .

Acerca de Lumenis

http://www.lumenis.com

Lumenis es la compañía de dispositivos médicos de base energética más grande del mundo para aplicaciones quirúrgicas, estéticas y oftálmicas en el área de soluciones clínicas mínimamente invasivas. Considerado como un experto de renombre mundial en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas en la energía, incluyendo láser, luz pulsada intensa (IPL) y radiofrecuencia (RF). Durante casi 50 años, los innovadores productos de Lumenis han redefinido los tratamientos médicos y han establecido numerosos estándares tecnológicos y clínicos de oro. Lumenis ha creado soluciones con éxito para condiciones previamente intratables, así como tecnologías avanzadas diseñadas que han revolucionado los métodos de tratamiento existentes.

