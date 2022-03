LumiThera se asegura la financiación para apoyar las actividades comerciales

SEATTLE, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., una empresa de dispositivos médicos en etapa comercial que ofrece tratamiento de fotobiomodulación (PBM) para daños y enfermedades oculares, anunció hoy la finalización de una financiación de deuda junto a Leste Clearway y Serengeti Asset Management.

La financiación combinada proporciona 5,5 millones de dólares de capital para respaldar la integración, el crecimiento y la expansión comercial del sistema de suministro de luz LumiThera Valeda® para el tratamiento de la degeneración macular seca relacionada con la edad (AMD) y la línea de productos de electrorretinografía (ERG) Diopsys®, un sistema de diagnóstico y monitoreo establecido que mide la actividad eléctrica de la retina del ojo en respuesta a un estímulo de luz.

"Estamos muy emocionados de trabajar tanto con Leste Clearway como con Serengeti", afirmó Clark E. Tedford, Ph.D., director general y consejero delegado de LumiThera. "Estos socios de deuda cuentan con el potencial de respaldar aún más la expansión comercial de las líneas de productos de LumiThera sin la típica dilución de accionistas y deberían posicionar bien a la empresa para una futura ronda de Serie D.

Acerca de Serengeti Asset Management

Serengeti Asset Management ( www.serengeti-am.com) es una empresa de inversión enfocada en el crédito impulsado por el valor que brinda soluciones financieras sofisticadas a empresas privadas innovadoras y sus accionistas. Serengeti tiene aproximadamente 1.200 millones de dólares en activos bajo administración.

Acerca de Leste Clearway

Clearway ( www.lesteclearway.com) es un fondo de deuda de riesgo impulsado por inteligencia artificial que utiliza tecnología patentada para identificar y suscribir empresas de tecnología emergentes respaldadas por riesgo en Estados Unidos y Canadá. El grupo Leste, que es propietario en parte de Clearway, tiene aproximadamente 1.300 millones de dólares en activos bajo administración a septiembre de 2021.

Acerca de AMD

AMD es una de las principales causas de pérdida de la visión en personas de 65 años o más. La pérdida de la visión central puede hacer que sea más difícil ver las caras, conducir o hacer trabajos de cerca como cocinar o arreglar cosas en la casa. Se estima que la prevalencia general de AMD aumenta 7 veces con la edad, desde el 4,2% en las personas de 45 a 49 años hasta el 27,2% en las personas de 80 a 85 años. A nivel mundial, se estima que la prevalencia aumentará en un 20% entre 2020 (195,6 millones) y 2030 (243,3 millones).

Acerca de Diopsys

Diopsys, Inc. es líder en dispositivos médicos modernos de electrofisiología visual que ayudan a los profesionales del cuidado de los ojos a analizar toda la vía visual en busca de trastornos visuales y neurovisuales. La compañía proporciona tecnología de pruebas de visión de potencial evocado visual (VEP) y ERG. Es esta tecnología la que impulsa los dispositivos médicos de Diopsys, Inc. - las series de productos Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™ y Diopsys® RETINA PLUS™ ERG y VEP Vision Testing System y Enfant® Pediatric VEP Vision Testing System.

Acerca de LumiThera

LumiThera es una empresa de dispositivos médicos en fase comercial centrada en el tratamiento de personas afectadas por daños y enfermedades oculares, incluida la degeneración macular seca relacionada con la edad, una de las principales causas de ceguera en adultos mayores de 65 años. La empresa es líder en el uso de PBM para el tratamiento de trastornos visuales. La compañía está comercializando el sistema de entrega de luz Valeda® basado en la oficina para que lo utilicen los proveedores de atención oftalmológica como tratamientos médicos.

El Valeda Light Delivery System ha recibido autorización para usar la Marca CE por un organismo notificado de la UE como se requiere para uso comercial solo en la Unión Europea. Valeda no está aprobado para su uso por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) en Estados Unidos.

Visite la página web de la compañía en www.lumithera.com.

2022 LumiThera, Inc., todos los derechos reservados.