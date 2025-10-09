Lupin presenta un programa para ampliar el alcance de su plataforma inyectable de acción prolongada

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lupin presenta un programa de asociación estratégica para ampliar el alcance de su plataforma inyectable de acción prolongada

MUMBAI, India y NÁPOLES, Fla., 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN), la principal empresa farmacéutica mundial, anunció hoy el lanzamiento de un programa de colaboración estratégica para ampliar el alcance de PrecisionSphere™, la plataforma de medicamentos inyectables de acción prolongada (LAI) desarrollada por su filial Nanomi B.V. (Nanomi). PrecisionSphere™ demuestra eficacia y seguridad en la administración de fármacos y está listo para su uso comercial, tras la reciente aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el primer producto desarrollado con esta plataforma.

El programa de asociación de Lupin está diseñado para fomentar colaboraciones con empresas que buscan extender los ciclos de vida de sus productos, ya sea en desarrollo o ya en el mercado, especialmente aquellos que podrían beneficiarse de formulaciones de acción más prolongada.

"Con la validación de las capacidades de PrecisionSphere y nuestra trayectoria demostrada en la ejecución de varias alianzas estratégicas clave cada año, estamos listos para ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos avanzados de LAI mediante nuevas colaboraciones estratégicas globales", afirmó el doctor Fabrice Egros, presidente de Desarrollo Corporativo de Lupin. "Nuestras amplias y exitosas capacidades de gestión de alianzas internas constituirán una ventaja estratégica, ya que nuestros socios se esfuerzan por ofrecer soluciones innovadoras de LAI a los pacientes a un ritmo acelerado".

El doctor Shahin Fesharaki, director científico de Lupin, afirmó: "PrecisionSphere™ refleja nuestro compromiso con la innovación y aprovecha nuestra experiencia regulatoria, capacidades de fabricación escalables y modelos de colaboración flexibles para reducir las barreras de entrada al desarrollo de LAIs. Esto permite a los socios comercializar de forma eficiente LAIs avanzados en diversas áreas terapéuticas y, potencialmente, extender la vida útil de las patentes de sus productos".

PrecisionSphere™ aborda problemas clave de cumplimiento normativo que provocan pérdidas millonarias en ingresos y resultados fallidos en los tratamientos para las compañías farmacéuticas. A diferencia de las tecnologías LAI convencionales, que producen tamaños de partícula variables, esta plataforma permite a las compañías farmacéuticas fabricar medicamentos con tamaño de partícula, forma y propiedades biológicas consistentes, lo que mejora la inyectabilidad. También permite optimizar los niveles de fármaco: la liberación de concentraciones constantes durante todo el tratamiento, desde semanas hasta meses.

Para los pacientes, la reducción de la frecuencia de las inyecciones aumenta la comodidad y puede conducir a un mayor cumplimiento terapéutico y, potencialmente, a mejores resultados del tratamiento. Para los profesionales sanitarios, esta tecnología permitiría controlar la administración de un fármaco en la dosis terapéutica óptima durante el tratamiento.

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con sede en Bombay, India, que distribuye sus productos en más de 100 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, incluyendo formulaciones de marca y genéricas, genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. Con la confianza de profesionales de la salud y consumidores de todo el mundo, la compañía goza de una sólida posición en India y Estados Unidos en diversas áreas terapéuticas, como las respiratorias, cardiovasculares, antidiabéticas, antiinfecciosas, gastrointestinales, del sistema nervioso central y de la salud femenina. Lupin cuenta con 15 plantas de fabricación de vanguardia y 7 centros de investigación en todo el mundo, además de una plantilla dedicada de más de 24.000 profesionales. Lupin se compromete a mejorar la salud de los pacientes a través de sus filiales: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions.

Para saber más, visite www.lupin.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Para saber más sobre Nanomi, visite www.nanomi.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/nanomi

